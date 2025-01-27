Simon Aykut’a kanser teşhisi konuldu

Doktorlar tarafından kanser teşhisi konulan ve sağlık durumu kötüye giden Simon Aykut’un bir sonraki duruşması 6 Şubat tarihine ertelendi.

Aykut’un avukatının talebi üzerine yapılan erteleme kararı, bugün gerçekleştirilen duruşmada alındı.

YENİDÜZEN'in güvenilir kaynaklardan elde ettiği bilgilere göre sağlık durumu kötüye giden Aykut’un durumunun ciddiyetini koruduğu ve doktorlar tarafından kanser teşhisi konulduğu öğrenildi.

Kıbrıs’ın güneyinde, kuzeydeki taşınmaz malların satışını gerçekleştirdiği iddiasıyla tutuklu bulunan Aykut, daha önce Türkiye ve Kıbrıs’ın kuzeyindeki yetkililere seslenerek sağlık ve güvenlik sorunlarına dikkat çekmişti.