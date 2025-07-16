Simon Aykut'un tutuklanması New York’ta protesto edildi

Philenews basınında yer alan habere göre, Kıbrıslı Rum mallarını yasadışı şekilde kullandığı gerekçesiyle Kıbrıs Cumhuriyeti yetkilileri tarafından tutuklanan Simon Aykut’un serbest bırakılması için düzenlenen protestolar bu kez New York’a taşındı.

Aykut’un ailesi, üzerinde mesajlar bulunan bir kamyonla Birleşmiş Milletler binası önünde eylem yaptı. Kamyona "Simon çok geç olmadan serbest bırakılmalı" gibi ifadeler yazıldı, ayrıca sağlık durumuna ilişkin bir doktor raporu da sergilendi.

Protesto, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin düzenlediği gayriresmî beşli toplantı sırasında gerçekleştirildi. Toplantıya katılmak üzere Kıbrıslı Rum Lider Nikos Hristodoulides’in de New York’ta bulunduğu belirtildi.

Aykut’un yakınları, 75 yaşında kanser hastası olduğunu ve "siyasi bir rehin" olarak tutulduğunu savunuyor. Aykut’un, hayatını kurtaracak tedaviye erişemediği de iddialar arasında yer aldı.

Yaklaşık bir yıldır tutuklu bulunan Aykut’un, adil bir yargılanma sürecinden mahrum kaldığı ileri sürüldü. Ailesi ayrıca, Aykut’un 20 yılı aşkın süredir Kıbrıs’ın kuzeyinde yaşadığını, faaliyet gösterdiğini ve yatırımlarının yasal olduğunu savunuyor.

Protesto sırasında minibüsten hoparlörlerle mesajlar yayınlanırken, bildiriler de dağıtıldı.

Haberde, Kıbrıs’lı Türk Lider Ersin Tatar’ın Aykut’un tutukluluğunu sürekli olarak istismar etmeye çalıştığı ve bunun Kıbrıslı Türklerin çıkarlarına aykırı olduğu yönünde açıklamalar yaptığı da ifade edildi.