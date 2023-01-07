Karasal yayınların devlet tarafından GSM operatörlerine verildiği süreçte, Kıbrıs’ın kuzeyinde yayın yapan TV kanallarına yeni bir mecra bulunana kadar verileceği açıklanan katkı azaltıldı, Kanal SİM’in ardından Güneş TV’nin de TÜRKSAT yayınları durdu…

Duran yayınlarıyla ilgili YENİDÜZEN’in ulaştığı Güneş TV Genel Yayın Yönetmeni Onur Çakırsoy, Kanal SİM’in aksine ödeme için TÜRKSAT’a sözlü taahhütte bulunduklarını, ancak yeterli parayı bulamadıklarını bu nedenle yayınlarının durdurulduğunu söyledi.

TÜRKSAT’a seçim sürecinde ödeme taahhüdünde bulunduklarını ancak bu sözlerinin havada kaldığını söyleyen Çakırsoy, yayınlarının Cuma günü durduğunu ifade etti.

Öte yandan Güneş TV’nin duran yayınlarıyla ilgili bilgi almak adına YENİDÜZEN’in ulaştığı TÜRKSAT yetkilisi Akif Yüksel ise “Bu, müşterinin gizli bilgisidir. Sizinle paylaşamam” dedi.