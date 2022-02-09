Şimdi pazarlık zamanı

UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu'nun hükümeti kurmakla görevlendirilmesi ile resmi süreç başladı. Bir süredir gayrı resmi görüşmeler sürerken koalisyona dair senaryolar da konuşulmaya başlandı.

UBP ikili koalisyonda sadece CTP’ye sıcak bakıyor, 27'li bir modele kapıları kapatıyor. Gerçekleşmesi pek mümkün görünmeyen UBP-CTP formülü olmazsa 29-30'lu bir 3'lü hükümet modeli için pazarlık ilerliyor. 3'lü modelde hangi partinin hükümet dışında kalacağına ise pazarlıklar yön verecek.

Mert ÖZDAĞ

UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu'nun hükümeti kurmakla görevlendirilmesi ile resmi hükümet süreci de başladı.

Bir süredir gayrı resmi görüşmeler sürerken yeni dönemde görev yapacak hükümetin oluşumuna dair senaryolar da konuşulmaya başlandı.

- UBP-CTP: 42 [Rakamsal en güçlü, siyaseten en olasılık dışı]

- UBP-HP: 27 [HP bu modeli talep ediyor, UBP tercih etmiyor]

- UBP-DP: 27 [UBP tercih etmiyor]

- UBP-DP-HP: 30 [Olası. UBP diğer partilere birer bakanlık öneriyor]

- UBP-DP-YDP: 29 [Olası. UBP diğer partilere birer bakanlık öneriyor- Sucuoğlu-Arıklı uzlaşısına bağlı, bakanlık pazarlığı zor]

- UBP-HP-YDP: 29 [DP'siz model uzlaşısı. Süreç bu hükümete gidebilir, siyasi liderlik uzlaşısı ve bakanlık pazarlığı zor]

UBP’li üst düzey bir kaynak: “Samimiyetle CTP ile bir hükümet kurulması için çalışıyoruz”

CTP'li kaynaklar: "UBP ile hükümet güçlü bir ihtimal değil, vizyonları konuşuruz"

Özersay: “Biz hükümetin şekline yönelik bir görüş ortaya koyuyoruz, 2’li modele sıcak bakıyoruz”

Ataoğlu: “İsimler ya da partiler üzerinden tavır sergilemiyoruz”

UBP’li kaynak: “DP ve HP’ye birden fazla bakanlık vermeyiz”

UBP-CTP: 42 VEKİL

Rakamsal en güçlü hükümet ama en zoru: “Güçlü bir ihtimal değil”

Üzerinde en fazla tartışılan ve siyasi arenada da dillendirilen olası UBP-CTP Koalisyonu konusunda taraflar tavırlarını ortaya koydu.

Bu modelde aslında rakamsal aritmetikte en güçlü hükümet modeli olarak öne çıkıyor.

UBP'nin 24 vekiline ek olarak CTP'nin 18 vekili ile 42 vekilli bir koalisyonun rakamsal üstünlüğü dikkat çekiyor ancak liderlerin açıklamaları ve taban tabana zıt birçok siyasi mesele olası bu modeli "en düşük ihtimal" ya da "imkansız bir model" olarak adlandırıyor.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman Sucuoğlu’nun geçmişte yaptığı açıklamalara da dikkat çekerek aslında bu formülün olasılığının olmadığını da ima etmiş ve detaylandırmıştı. Erhürman açıklamasında CTP'nin “ilkeler üzerinde görüşmeye de açık olduğunu” da eklemişti.

Sucuoğlu açıklamasında “İkili de, üçlü de koalisyon olabilir. Biz hepsini açık tutuyoruz. Biz CTP ile de görüşeceğiz. Oturulur, konuşulur… İki tarafta da iyi niyet varsa, bana göre büyük bir koalisyon ki bu 42’dir. Reform yapılır, yasalar yapılır, ülkenin önü açılır. Cesaretle adım atılır. Bizim düşündüğümüz, 3,4 şıktan biri budur. Bunu daha da somutlaştırabiliriz” diye konuşmuştu.

YENİDÜZEN’e konuşan UBP’li bir kaynak “Samimiyetle CTP ile bir hükümet kurulması için çalışıyoruz” dedi.

CTP'li kaynaklar: "UBP ile hükümet güçlü bir ihtimal değil"

YENİDÜZEN’e bilgi veren CTP’li üst düzey bir kaynak, partinin vizyonunu ortaya koyarak görüşmelere açık olduğunu söyledi. Aynı kaynak, gelinen aşamada UBP ile hükümet kurmanın "güçlü bir ihtimal olmadığını" söyledi. CTP'nin Kıbrıs sorunu dahil birçok noktada net bir duruşu olduğuna dikkati çeken kaynak UBP ile ortak bir noktada buluşmanın zorluğuna işaret etti.

UBP-HP: 27 VEKİL

HP istiyor, UBP bu formüle neredeyse kapalı!

Bir diğer formül ise UBP-HP Koalisyonu… UBP'nin 24 milletvekiline HP'nin 3 milletvekili eklenince 27 vekilli bir hükümet olarak öne çıkıyor.

UBP'nin bu formüle çok sıcak bakmadığı siyasi kulislere yansıyor. UBP'den üst düzey bir kaynak bunun hem rakamsal olarak zor bir model olduğunu hem de sadece HP'yi hükümete almanın UBP’de rahatsızlık yaratabileceğini belirtti.

Geçmişte UBP ile hükümete giren Halkın Partisi'nin bu kez somut bazı şartları var. Bunlardan biri de “HP dışında başka partiyi hükümete almayın”…

HP Başkanı Kudret Özersay’ın ikili hükümet modelinin çok daha uyumlu ve istikrarlı olacağına ilişkin açıklaması üzerine Sucuoğlu ise yaptığı açıklamada , “Biz Kudret Beyin düşüncesine saygı duyuyoruz ama biz bu şekilde düşünmüyoruz” demişti. Yani Sucuoğlu’nun ikili hükümetten kastı UBP-HP değil, UBP-CTP… Sucuoğlu bunu da şu açıklama ile dillendiriyor: “Bu noktada ikili veya üçlü koalisyon söz konusudur. Biz de 30 veya 42 dedik. 30 dememizin sebebi üçlü koalisyon, 42 dememizin sebebi ise ikili koalisyondu”

Dünkü açıklamasında ise Sucuoğlu 27'li hükümete neredeyse kapalı olduklarını ima etti. Cumhurbaşkanlığı çıkışında açıklama yapan Sucuoğlu 27’li bir hükümet modelinin “çok düşük bir ihtimal” olduğunu söyledi. Sucuoğlu “27’nin bir hükümette birkaç milletvekili pozitif olursa bu sıkıntı yaratır. Bu durum 10 gün nisap yok demektir. Tüm hassas noktaları değerlendirip bir şekil vermeye çalışacağız. Hükümet uyumlu olmalı, en az 5 yıllık olmalı, hem sayı hem de uyum açsından” diye konuştu.

Özersay ne diyor? "Hükümetin modelini konuşuyoruz"

YENİDÜZEN’e konuşan Özersay isimler bazında bir durumu konuşmadıklarını hükümetin oluşumu ve yapısı ile ilgili bir görüş ortaya koyduklarını ifade etti. Özersay 2'li bir koalisyon modeline sıcak baktıklarını, yaptıkları gayrı resmi görüşmelerde de herhangi bir bakanlık pazarlığı yapmadıklarını anlattı. Özersay “Biz hükümetin şekline yönelik bir görüş ortaya koyuyoruz. Hükümetin vizyonu ve şekli ile ilgili bir uzlaşı olmadan bakanlık pazarlığı yapmadık, yapmayız” dedi.

UBP-DP-HP: 30 VEKİL

Olası bir formül, UBP "1'er bakanlık kabul edin" diyor

En olası formüller ise 3'lü koalisyon modelleri… Bunların en başında gelen ise UBP-DP-HP Koalisyon hükümeti… 30 vekil sayısına sahip bu modelde ise siyasi krize ve çıkmaza neden olan 3 parti arasındaki bakanlık sayısındaki uzlaşmazlık iddiaları… İddialara göre; 3'er vekile sahip HP ve DP’de 2’şer bakanlık talebi süreci çıkmaza sürüklüyor.

UBP'li yönetim: “DP ve HP’ye birden fazla bakanlık vermeyiz”

YENİDÜZEN’e konuşan UBP’li üst düzey kaynak “Bu iki partiye 2’şer bakanlık vermeyiz, hükümet kurulmaz, süreç erken seçime gider” diye ne konuşuyor.

Ataoğlu: İsimler ya da partiler üzerinden tavır sergilemiyoruz

Peki tam da bu noktada DP kanadında durum nedir? YENİDÜZEN’e konuşan DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu gayrı resmi görüşmelerin olduğunu ancak resmi olarak herhangi bir model üzerinde konuşmadıklarını söyledi. “DP'nin sorunluluktan kaçmayacağını” söyleyen Ataoğlu “Biz diğer partiler gibi isimler ya da partiler üzerinden bir duruş sergilemiyoruz. Bizim için önemli olan icraat yapabilmektir” dedi. Yaptıkları gayrı resmi görüşmelerde olası hükümet modelleri üzerinde konuştuklarını ifade eden Ataoğlu sürecin henüz yeni başladığını kaydetti, bakanlık pazarlığı yapmadıklarını iddia etti.

UBP-DP-YDP: 29 VEKİL

HP'siz formül, olası aritmetik

Bir diğer "olası" formül ise UBP-DP-YDP… Halkın Partisi’nin dışarıda tutulacağı bu model de üzerinde konuşulan modeller arasında… Geçmişe dayanan Sucuoğlu-Arıklı çekişmesinin gölgesinde kalan bu modelin üzerindeki kara bulutlar son açıklamalarla dağılmışa benziyor. Zira Sucuoğlu dün yaptığı açıklamada “her partiye eşit mesafede olduklarını ve geçmiş açıklamaların görüşmeleri etkilemeyeceğini” söyledi. Yani bu açıklama ile aslında Sucuoğlu “HP’siz modelin” de ihtimaller arasında olduğunu dele getirmiş oldu.

UBP-HP-YDP: 29 VEKİL

DP'siz model, süreç bu noktaya gidebilir

Siyasi sürecin henüz o noktaya ilerlemediği ancak kulislerde sonuç olarak ihtimalleri arasında gördüğü 3'lü bir başka formül ise UBP-HP-YDP Hükümeti… Liderler arasında birçok siyasi didişmenin gölgesinde kalan bu model DP'ye duyulan rahatsızlık nedeniyle gündeme gelebilir. DP'siz bir model olarak öne çıkan bu olasılığın gerçekleşme ihtimali siyasi sürece bağlı… Hem HP liderliği hem de UBP liderliğinin DP’den çekincesi süreci bu noktaya taşıyabilir. DP’nin yeni vekillerinin UBP ve HP’de yarattığı rahatsızlık DP'siz formülü de gündeme taşıyor. Özersay’ın geçmişte Tosunoğlu’nun Kalkınma Bankası’ndaki icraatlarına yönelik eleştirileri DP'siz formülü öne çıkarıyor.

HP kulisleri: 3'lü hükümette sırf ek, sırf sos olsun diye yer almayız

YENİDÜZEN’e konuşan Özersay isimler bazında bir durumu konuşmadıklarını belirtiyor.

HP lideri Özersay açıkça dile getirmese de HP'nin nisabı 26'dan fazla olan bir hükümette sadece 'ek' olarak yer almak istemediği de kulislerde konuşuluyor. HP’de özellikle dile getirilen hükümet kanadından herhangi bir vekille ilgili olası soruşturma durumu ile hükümetin ayrı tutulması gerektiği… İçinde bulunulan süreçte herhangi bir isimle ilgili konu ele almaktan çok hükümetin şekline ilişkin görüşmeler yapıldığı HP kulislerine yansıyor.

UBP-DP: 27 VEKİL

UBP sıcak bakmıyor, rakam sıkıntılı

UBP-DP Koalisyonu aslında siyaseten "en uygun" model olarak konuşulsa da seçim öncesinde siyasi istikrarsızlığa neden olan meclis aritmetiğindeki sıkıntısı nedeniyle UBP'de öncelikli olarak düşünülmeyen model olarak dillendiriliyor. Rakam dışında da UBP’nin tercih etmediği bir model…