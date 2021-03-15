Şimdi doğanın gösteri zamanı!

Sanatçı, doğa dostu, çiçek aşığı Hikmet Uluçam bahçesini yeniden ziyarete açıyor. Otuz beş yıllık bir emeğin ürünü olan ve adadaki endemik bitkilerin tamamına yakınını içinde toplayan bahçe sergisi, bugünden itibaren gezilebilecek.



Lapta’daki 6. CYCLEMEN PLUS Bahçe Sergisi 10.00 ile 16.00 saatleri arasında ‘maskeli’ ve ‘mesafeli’ ziyaret edilebilecek.



Kimileri otuz yıl önce toprakla buluşan ve boyları üç-dört metreye ulaşan 500’ü aşkın kaktüsün yanı sıra ‘tavşan kulağı’ olarak bildiğimiz siklamenler, medoş laleleri ve binbir çiçek masalı Hikmet Uluçam’ın emeğinden beğeniye sunulacak.



Bahçe Sergisi’ni ziyaret etmek için herhangi bir ücret istenmiyor. Bahçe evinde Medoş lalelerinin tohum kapsülleri Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne katkı yapılarak alınabiliyor.





1974’ten bugüne gördüğü her kaktüsü toplayan, Kıbrıs’ın yanı sıra dünyanın dört bir yanında farklı türleri de bahçesine taşıyan Uluçam, on bine yaklaşan kaktüs bitkisiyle ayrı bir dünya yarattı.

Kaktüsün yanı sıra baharın müjdecisi kır çiçekleri de topraktan, taştan, ağaç gövdelerinden, olabildiğince her yerden fışkırıyor.

Kırmızı alıçtan arpa çiçeğine, şakayık lalesinden gelinciğe tam bir çiçek denizi yaratan Hikmet Uluçam, bu güzelliği herkesle paylaşmak istiyor.

