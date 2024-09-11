Şimdi de plaka belirsizliği

Serap ŞAHİN

İki harfli araç plakalarının bitmesine son 4 seri kaldı. Yetkililer, mevcut araç satış hızına göre 4 serinin, yaklaşık 45 gün sonra sona ereceğini ön görüyor. 45 günde satılması planlanan araç sayısı, 4 bin 462…

Yeni plaka uygulamasına Ekim ayı ortalarına doğru geçileceği öngörülürken, ilk plakanın "AAA 001" şeklinde olacağı yönündeki beklenti, yeni bir krizin kapısını araladı.

UBP – YDP – DP Hükümeti, “Kıbrıs’ın güneyindeki plakalara benzeyeceği” gerekçesiyle, “şekil değişikliğine gitme” yönünde karar üretti.

YENİDÜZEN’e konuşan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Bakanlar Kurulu’nda geçen hafta konunun görüşüldüğünü, “plakalarda harflerin mi yoksa rakamların mı öne geleceğine dair bir çalışma yapıldığını” söyledi.

Kıbrıs Cumhuriyeti’nin plakalarına benzemesi durumunda karışıklık ihtimali olduğunu, bu sebeple Trafik Dairesi’nin farklı örnekler üzerinde çalıştığını söyleyen Arıklı, çalışmanın kısa sürede tamamlanarak Bakanlar Kurulu’na sunulacağını ifade etti.

Şu anda araçlar “YT” olarak plakalandırılıyor

YENİDÜZEN’in elde ettiği bilgilere göre plakalandırılan araçlara şu anda “YT” harfleri veriliyor.

Bununla birlikte “YU”, “YV”, “YY” ve “YZ” olarak son 4 serinin kaldığı öğrenilirken, her seride 999 araç plakandırıldığı bilgisine ulaşıldı. “YT” serisinde ise son 466 araç kaldığı kaydedildi.

Ekim ayının ortalarda yeni uygulamaya geçileceği tahmin ediliyor

Elde edilen bilgilere göre, Eylül ayında “YT” serisine geçildi ve 8 günde yaklaşık bin araç plakalandırıldı. Son 4 günde 500’e yakın aracın plaka işlemlerinin yapıldığı öğrenilirken, mevcut talebe göre Ekim ayının ortalarında mevcut serinin tükeneceği ve 3 haneli uygulamaya geçileceği öngörülüyor.

“AAA 001” ‘e geçiş konusunda resmi bir bilgi yok

3 haneli uygulamada ilk plakanın "AAA 001" şeklinde olacağı yönünde Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın açıklaması olmasına rağmen, hangi yöntemle yeni plaka uygulamasına geçileceği henüz bilinmediği ve bu konuda resmi bir açıklama olmadığı bilgisine ulaşıldı.

Bayındırlık ve Ualştırma Bakanı Erhan Arıklı:

“Güneyin plakalarına benzemesi durumunda karışıklık olabilir”

YENİDÜZEN’e konuşan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Bakanlar Kurulu’nda geçen hafta konunun görüşüldüğünü, plakalarda harflerin mi yoksa rakamların mı önce geleceğine dair bir karar verilmediğini, çalışma yapıldığını söyledi.

Kıbrıs Cumhuriyeti’nin plakalarına benzemesi durumunda karışıklık olabilme ihtimali olduğunu, bu sebeple Trafik Dairesi’nin farklı örnekler üzerinde çalıştığını kaydeden Arıklı, çalışmanın kısa sürede tamamlanarak Bakanlar Kurulu’na sunulacağını ekledi.