Şimdi de mesaj yoluyla dolandırıcılık!

Vatandaşların cep telefonuna gönderilen ‘çalışma ve maaş’ mesajlarının yeni bir dolandırıcılık türü olduğu belirtildi. Kişilerin cep telefonuna gönderilen “Merhaba, sizi 1 saat çalışmaya davet ediyorum, günlük maaş 800 TL-5000TL, bana ulaşın” mesajının sahte olduğu ve dolandırıcılık amacı taşıdığı kaydedildi. YENİDÜZEN’e bahsi geçen mesajın ‘dolandırıcılık’ olduğu bilgisini veren Polisin, ilerleyen saatlerde detaylı açıklama yapması bekleniyor.

Hatırlanacağı üzere; son dönemlerde özellikle yaşlılar ve emekliler başta olmak üzere birçok kişi telefon dolandırıcılığı konusunda mağdur olmuştu.

Telefon dolandırıcılığı konusunda yakın geçmişte vatandaşları sık sık uyaran Polis, konuyla ilgili farkındalık yaratmak için çeşitli çalışmalar yürütmüştü.