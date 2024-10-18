Şimdi de ‘divan’ krizi

Zorlu Töre, CTP’nin geçersiz dediği 3 oya rağmen UBP Milletvekili Ziya Özürkler’in seçimi kazandığını belirten tutanağı imzaladı.

Ancak CTP, seçimde kullanılan 3 oyun geçersiz olduğunu bildirerek itiraz etti. Bu nedenle Divan Başkanlığının toplanması gerekiyor...

CTP Milletvekili Doğuş Derya tarafından paylaşılan görsellerde, 3 oya, 3 farklı mühür vurulduğu görülüyor.

Ancak Divan Başkanlığı’nın, geçersiz 3 oyu değerlendirmek üzere toplanamayacağı konuşuluyor.

İddiaya göre Öztürkler’in geçersiz oylara rağmen kazandığını belirten tutanağın imzalanması ancak divanın diğer bileşenleriyle ilgili herhangi bir gelişme yaşanmaması, itirazın görüşülmesine engel olabilir.

Divan Başkanlığı’nın söz konusu 3 oyu “geçersiz” olarak tanımlaması halinde, Ziya Öztürkler 5’inci turda 23 kabul ve 23 ret oyu almış olacak. Bu nedenle seçimi kaybetmiş sayılacak.