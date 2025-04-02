Şimdi de “arpa” krizi

Hüseyin ÖZBARIŞCI

Yüksek maliyetler karşısında üretmekte zorlanan hayvan üreticileri bugünlerde bir de arpa sıkntısı yaşıyor. Bayram öncesinde Mersin Limanı’ndan çıkıp, Kıbrıs’ın kuzeyine gelmesi gereken arpanın halen gelmedi. Konuyla ilgili YENİDÜZEN’e açıklama yapan Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Adil Onalt, “Günlerdir bize çok şey söylediler. Şu anda hayvancı büyük mağduriyet yaşıyor. Biz bunu biliyoruz. Geminin bugün geleceği söyleniyor. Bekleyip göreceğiz” şeklinde konuştu.

Bayram öncesi Toprak Ürünleri Kurumu Yönetim Kurulu Başkanlığı’ndaki görev yeri değişen Gürsel Uzun ise geminin dün Mersin Limanı’ndan yola çıktığını ve bir sorun olmadığını söyledi.

Yaşanan sorun nedeniyle mağdur durumda olan hayvan bazı üreticileri ise, artık sorunlardan bıktıklarını dile getirerek, Toprak Ürünleri Kurumu’nun (TÜK) bu sorunu çözemediğini söyledi, “TÜK, Tarım Bakanlığı’nın güdümündedir. Arpa sorununu bile çözemeyen Tarım Bakanı istifa etmeli” dedi.

Toprak Ürünleri Kurumu eski Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Uzun:

“Bir gemi yolda, ikinci bir gemi daha getirilecek”

Bayram öncesi Toprak Ürünleri Kurumu Yönetim Kurulu Başkanlığı’ndaki görev yeri değişen Gürsel Uzun, geminin dün Mersin Limanı’ndan yola çıktığını söyledi. YENİDÜZEN’e konuşan Toprak Ürünleri Kurumu eski Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Uzun, “Limanlarda yaşanan sorun ve bayram derken bir gecikme yaşandı. Benim oradaki görevim bitti ama yeni gelen arkadaşlara ben de yardımcı oluyorum. Arpa tedariki konusunda bir sıkıntı yoktur. Gemi Mersin Limanı’ndan yola çıktı, bugün burada olacak. Ayrıca ikinci bir gemi de yüklenip yola çıkacak. Hayvancı mağdur olmayacak” şeklinde konuştu.

Bayramdan hemen önce Gürsel Uzun TÜK Yönetim Kurulu Başkanlığı görevi sona ermiş, Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanlığı’na getirilmişti. Toprak Ürünleri Kurumu’nun yeni yönetim kurulu başkanı da Yenal Garabli olmuştu.

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Hayvan üreticileri ne dedi?

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Adil Onalt:

“Günlerdir bizlere çok şey söylendi, bekliyoruz”

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nin yeni başkanı Adil Onalt, “Günlerdir bize çok şey söylediler. Şu anda hayvancı büyük mağduriyet yaşıyor. Biz sadece bunu biliyoruz. Geminin bugün geleceği söyleniyor. Bekleyip göreceğiz” dedi.

Mehmet Çetereisi: “Kendi aralarındaki iç savaştan dolayı hayvancıyı mağdur ediyorlar”

“Hayvancılar büyük bir sıkıntının içindedir. Ülkedeki ambarlarda arpa stoğu kalmadı. 15 gün boyunca ilgili geminin Mersin Limanı’nda olduğu söyleniyor ama bence ortada gemi falan yoktur. Hayvancı ile dalga geçiyorlar. Bence parayı ödeyemediler ve gemi gelemedi. Bu benim şahsi görüşümdür. Bunun tek sorumlusu Tarım bakanıdır. Çünkü TÜK Tarım Bakanlığı’nın güdümündedir. Kendi aralarındaki iç savaştan dolayı hayvancıyı mağdur ediyorlar. Şu anda hayvancılarının minimum %50’sinde hiç arpa yoktur, bir kısmında da çok az vardır. Hayvanlara ‘Bekleyin hükümet arpa getirecek de sizi yedirelim’ demeye mi başlayalım? Yıllardır hükümetçilik oyunu oynayanlar, arpa stoğunun ne olması gerektiğini, ne zaman alınması gerektiğini bilmiyor mu? Hayvancıyı tenis topuna çevirdiler. Ortada ezilen hayvancıdır. %11,6 elektrik zammı geldi, döviz çıktı, yem tedarikçisi firmalar bizden artık döviz istiyor. Bu yükü artık hayvancı çekemez. Projelerle birlikte önümüze gelmeleri gerekirken, günü geçirmeye çalışıyorlar. Böyle devam ederse bakanlığı başlarına yıkaycayız. Bu kadar net...”

Kağan Güler: “Hayvan üreticisi büyük bir sıkıntı içinde”

“Şu anda arpa yok. Bu hayvancı için büyük bir sıkıntı. Zaten son dönemde de kısıtlı veriliyordu. Bizim yaşadığımız mağduriyet sadece arpada değil. Bir seneden fazlasıdır et ve süt fiyatı aynıdır. 17 TL’ye süt veriyoruz ama mammadeye döviz veriyoruz. Dövizin son zamanlardaki durumu ortada. Herşey yükseliyor etimiz, sütümnüz aynı kalır. Yetkililer bir şey yapmıyor.”