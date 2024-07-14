Silver Beach’te kadın cesedi bulundu
Polis, Mağusa’daki Silver Beach’te bir kadın cesedi bulunduğunu, kimliğinin henüz tespit edilemediğini duyurdu.
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Polis, Mağusa’daki Silver Beach’te bir kadın cesedi bulunduğunu, kimliğinin henüz tespit edilemediğini duyurdu.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, saat 12.00 sıralarında Mağusa’daki Silver Beach mevkiinde, kayalıkların yanındaki su içerisinde bir kadın cesedi bulunduğu belirtildi.
Açıklamada, söz konusu şahsın kimliğinin henüz tespit edilemediği ifade edildi.
Polis, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.
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