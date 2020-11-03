Silahların gölgesindeyiz

Devrim DEMİR

Kıbrıs’ın kuzeyinde ‘kayıtlı’ ateşli silah sayısı korkutuyor.

Polis Genel Müdürlüğü istatistiklerine göre, ülkede 37 bin 722 adet kayıtlı silah bulunuyor.

Ateşli Silahlar Yasası kapsamında izinlendirilen silahların büyük bir bölümünü, 36 bin 56 rakamı ile av tüfekleri oluşturuyor. Bin 666 adet de tabanca bulunuyor.

Resmi veriler, avcı sayısı ile av tüfeği sayısı arasındaki uçurum farkı da ortaya koyuyor.

Kıbrıs’ın kuzeyinde 10 bin 35 kişi ‘avcı’ olarak ruhsatlarını çıkardı.

Bununla birlikte av tüfeği sayısı da 36 bin 56 olarak kayıtlara geçti.

En fazla ‘tabanca’ ve ‘av tüfeği’ Lefkoşa’da…

Bölgeler bazında Lefkoşa tüm silahlarda en fazla kayıtlı ateşli silah bulunan ilçeler arasında başı çekiyor.

Lefkoşa av tüfeğinde 10 bin 903 olarak kayıtlara geçerken, tabanca sayısı 806.

Polis kayıtlarına göre, Mağusa’da 9 bin 76 av tüfeği 293 tabanca var. Girne’de kayıtlı tabanca sayısı 399 olduğu görülürken, 6 bin 428 kayıtlı av tüfeği var. Kayıtları Güzelyurt, İskele, Lefke takip ediyor.

Avcı tüfeği sayısı avcı sayısından fazla

KKTC’de kayıtlı avcı sayısı 10 bin 35. Kayıtlı av tüfeği sayısı ise 36 bin 056. Resmi veriler avcı sayısı ve av tüfeği sayısı arasındaki uçurum farkını da ortaya koydu.

KKTC Avcılık Federasyonu Başkanı Erhan Keser, YENİDÜZEN’e kayıtlı avcı sayısı ile ilgili bilgi verdi.

Keser, havalı tüfeklerin de kayıtlı av tüfeği kategorisinde olduğunu ifade etti.

Avcılık Federasyonu Başkanı Erhan Keser:

“Her avcının birden fazla kayıtlı silahı var”

Avcılık Federasyonu Başkanı Erhan Keser, her avcının birden fazla kayıtlı av tüfeği olduğuna dikkati çekerek, havalı silahların da bu grupta olduğunu söyledi. Kayıtlı avcı sayısında her yıl bir yükseliş bir gerileme yaşandığını kaydeden Keser, 2017 yılında kayıtlı avcı sayısının 12 bin 300, 2018’de 10 bin, 2019 yılında 11 bin 300, 2020 yılında ise 10 bin 35’e gerilediğini kaydetti.

‘Avcılar için yeni bir sisteme geçildi’

Kayıtlı avcılar ve av tüfekleri ile ilgili de bilgi veren Erhan Keser, İçişleri Bakanlığı ile ortak çalışma yapıldığını yeni bir sisteme geçtiklerini kaydetti.

Kayıtlarla ilgili otomasyona geçildiğini söyleyen Keser, “Denetimler daha şeffaf oldu. Avcıların isim ve kimlik numaralarını girerek tüm kayıtları buradan açıkça takip edebiliyoruz. TL değer kaybettiği için Av Üretim ve Koruma Fonu 2009 yılından bu yana değer kaybı yaşamakta. Ruhsat çıkaran avcılar 250 boş kovan getirdiği takdirde, 90 TL indirim yapıyoruz av ruhsatlarında. Boş kovan getirmeyen avcılardan ise 90 TL ruhsat parası alıyoruz. Yapılan zamlara rağmen, kulüplerimize 12 bin kişi üye oldu” dedi.

Özel güvenlikçilere ‘silah’ kullanım hakkı geri çekilmişti…

Hatırlanacağı üzere kamuoyunda özel güvenlik görevlilerine de ateşli silah kullanma hakkı verecek olan Özel Güvenlik Yasa Tasarısı ile ilgili ciddi tartışmalar yaşanmıştı.

Söz konusu düzenleme, gelen tepkiler sonrasında ortadan kaldırılmış, komitede geri çekilmişti.

Özel Güvenlik Hizmetleri Yasası fiilen uygulanmaya başlamış, özel güvenlikçilere silah kullanım hakkı verilmemişti.