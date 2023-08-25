Akdeniz köyünde bir mandıradaki tırın dorsesinde hayvan yemlerinin içerisinde 3 adet silah ve 126 adet canlı mermi ele geçirildi.

Polis, olayla ilgili F.A’yı tutukladı.

Silahlar balistik incelemeye gönderilirken, polis söz konusu silahların kime getirildiğinin araştırıldığını belirtti.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Süleyman Talu, mahkemede olayla ilgili bilgi verdi.

Polis memuru, 24 Ağustos 2023 tarihinde saat 15.00 sıralarında Akdeniz köyünde bir mandırada park halinde bulunan TM 249 plakalı tırda yapılan aramada dorse kısmında hayvan yemlerinin içerisinde bir adet 7.65 mm Glock marka, 2 adet 9 mm Answer marka toplam 3 adet silah ve 126 adet canlı mermi ele geçirildiğini söyledi.

Polis, tır sürücüsü olan zanlının aynı gün tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını belirtti, zanlının cep telefonunun incelenmek üzere emare alındığını kaydetti.

“Balistik incelemeye gönderildi”

Bulunan silahların Balistik İnceleme Şubesi’ne gönderildiğini kaydeden polis, zanlının tutuklandıktan sonra karakolda sorgulandığı süre zarfında 4 numaranın sürekli olarak whatsaptan kendisini arandığını belirtti.

Polis, zanlıyı sürekli arayan 4 numaradan bir tanesinin Kıbrıs hattına ait olduğunu açıkladı.

“Silahları kime getirdiği araştırılacak”

Zanlının başka suç ortaklarının olabileceğini, silahları kime getirdiğinin araştırıldığını belirten polis, serbest kalması halinde soruşturmayı olumsuz yönde etkileyebileceğini dile getirdi.

Polis memuru, balistik inceleme sonuçlarının beklendiğini, cep telefonu dökümlerinin alınarak inceleneceğini ifade ederek, zanlının soruşturma amaçlı ilk etapta 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Polisin ifadesinin ardından zanlının avukatı bazı sorular yöneltti.

Konya’dan geldi

Polis memuru, sorulan sorular üzerine hayvan yemlerinin Konya’nın Aksaray bölgesinden tırayüklendiğini, Girne Limanı’ndan ülkeye ithal edildiğini söyledi.

Aktarılan tüm olguları değerlendiren mahkeme, talep edilen 3 günlük süreyi onayladı.