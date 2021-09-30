Silah ve patlayıcı madde ile yakalandı, teminata bağlandı

Hamitköy’de meydana gelen "Kanunsuz Patlayıcı Madde Tasarruf Taşıma, Tescil Edilmemiş Hava Tabancası Tasarruf Taşıma, Korkutmak Maksadı ile Silah Taşımak" suçları ile ilgili tutuklanan zanlı S.Ö mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede ifade veren polis memuru Mustafa Sensev, zanlının "Kanunsuz Patlayıcı Madde Tasarruf Taşıma, Tescil Edilmemiş Hava Tabancası Tasarruf Taşıma ve Korkutmak Maksadı ile Silah Taşımak" suçlarını işlediğini belirtti. Polis, 29 Eylül saat 12.00 sularında, Haspolat'da sakin S.Ö’nün, taşıdığı hava tabancasını aralarında alacak verecek meselesi bulunan T.A ve Ö.A’nın üzerine korkutmak maksadı ile doğrulttuğunu söyledi. Polis, zanlının suçüstü yakalanarak tutuklandığını, silah ve şarjör ile tasarrufunda bulunan 22 adet patlayıcı maddenin tespit edilerek emare olarak alındığını belirtti. Polis, ayni gün zanlının Haspolat’taki evinde yapılan aramada bahse konu hava tabancasına ait 5 adet gaz tüpü ile 501 adet patlayıcı maddeni tespit edilerek emare olarak alındığını anlattı. Mesele ile ilgili yapılan soruşturmada tanık ifadelerinin alındığını ve zanlının etki edeceği tahkikatın tamamlandığını söyleyen polis, S.Ö’nün davalarında hazır bulunmasını sağlamak maksatlı uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün ispati vücutta bulunması 5 bin TL nakdi teminat yatırması, 1 kefilin 100 bin TL kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.