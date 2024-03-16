“Silah Türkiye’den gönderildi, Mağusa Limanı’ndan teslim alındı”

Lefkoşa’da gerçekleştirilen operasyon sonucu tasarrufunda silah ve mermi bulunan V.A. ile suç ortağı olduğu iddia edilen M.K. tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede, soruşturmaya ilişkin bulguları aktaran polis, Cuma akşamı saat 19.00 sıralarında zanlının tasarrufunda silah olduğuna dair ihbar aldıklarını söyledi.

Polis, ihbar üzerine Lefkoşa’daki Şht. Mehmet Kemal Sokak üzerinde bir operasyon gerçekleştirildiğini ve zanlının yakalandığını belirtti.

Zanlının üzerinde yapılan aramada, belinde bir adet 7,65 mm çapında Glock marka tabanca ve tabancaya ait şarjör içerisinde 9 adet 7.65 mm canlı mermi bulunduğunu belirten polis, silah ve mermilerin emare olarak alındığını aktardı.

“Silah Mağusa Limanı’ndan teslim alındı”

Polis, tutuklanan zanlının ifadesinde bir yıl önce Türkiye’den bir şahısla silahı getirmesi için anlaştığını ve Gazimağusa Limanında bir TIR’dan teslim aldığını itiraf ettiğini söyledi.

Fotoğraf: Polis Genel Müdürlüğü - Basın Subaylığı

Polis, zanlının ayrıca silaha ait mermilerin bir kısmını M.K. isimli zanlının evinde sakladığını söylediğini aktardı.

Polis, M.K. isimli zanlının evinde yapılan aramada 34 adet 7.65 mm mermi bulunduğunu ifade etti.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini, silahın balistik incelemeye gönderileceğini ifade ederek, 3 gün tutukluluk talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.