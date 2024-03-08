“Silah, mermi ve uyuşturucuyu Girne Limanı’ndan adaya soktu”

Ercan Havalimanı’ndan çıkış yaparken silah ve patlayıcı maddelerle yakalanan B.K. "kanunsuz tabanca, kanunsuz patlayıcı madde, kanunsuz uyuşturucu madde, tescilsiz hava tabancası, kanunsuz kama ithal, tasarruf ve taşıma" suçlarından mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olayla ilgili bulgularını aktaran polis, Perşembe akşamı Ercan Havalimanı’ndaki “giden yolcu” kontrol noktasında görevli polis mensupları tarafından, Kıbrıs’ın kuzeyinde turist olarak bulunan zanlının tasarrufunda bulunan valiz içerisinde arama yapıldığını belirtti.

Polis, valizden; 1 adet tescilsiz hava tabancası, 1 adet tabanca şarjörü, 2 adet canlı mermi, 1 adet canlı av fişeği, 1 adet kama ile kını ve naylon poşet içerisinde hintkeneviri olduğuna inanılan madde tespit edilerek emare alındığını anlattı.

Polis, zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını, ifadesinde emareleri 21 Şubat 2024 tarihinde Girne Limanı’ndan Kıbrıs’ın kuzeyine giriş yaparken getirdiğini söylediğini aktardı.

Polis, silah ve patlayıcı maddelerin balistik incelemeye gönderileceğini ifade etti.

Polis, uyuşturucu maddenin de devlet kimya laboratuvarına verilmesi gerektiğini açıkladı.

Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, 3 gün süre istedi.

Mahkemede söz alan zanlı ise suç olduğunu bilmediğini ifade ederek, mahkemeden özür diledi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.