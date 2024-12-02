Sigortalılar indirimli ilaçlarını sadece sözleşmeli özel eczanelerden alabilecek

Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürü İlter Ökter, 1 Aralık tarihinden itibaren sigortalıların, serbest çalışan hekimler veya kamu sağlık kuruluşları tarafından yazılan reçetelerle sadece sözleşmeli özel eczanelerden indirimli olarak ilaçlarını alabileceğini duyurdu.

Yazılı açıklama yapan Ökter, sigortalıların, sözleşmeli özel eczanelerden indirimli olarak alınan ilaç bedelleri için daireye reçete, fatura ve makbuzla müracaat etmelerine gerek duyulmayacağını belirtti.

Ökter, Sağlık Kurulu kararı ile ilaç alan sigortalıların ise eski uygulamada olduğu gibi, kurul kararının ardından, serbest çalışan hekimler veya kamu sağlık kuruluşları tarafından en fazla iki aylık yazdıracakları reçetelere ait ilaçlarını sözleşmeli veya sözleşmesiz tüm özel eczanelerden fatura ve makbuz karşılığı temin ederek, ödenmek için Sosyal Sigortalar Dairesine reçete, fatura, makbuz ile birlikte müracaat edeceklerini kaydetti.

Sosyal Sigortalar Dairesi ile sözleşme imzalayan özel eczanelerin güncel listesi www.ssd.gov.ct.tr adresinde yayınlanıyor.