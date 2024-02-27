“Sigortalara kayıtlı toplam eczane sayısı 26”

CTP Milletvekili Sami Özuslu’nun ısrarlı soruları üzerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Sosyal Sigortalar sistemine yeniden kaydolan Kıbrıs’ın kuzeyi genelindeki toplam eczane sayısının “26” olduğunu açıkladı.

Meclis Genel Kurulunda, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Sami Özuslu, “Hükümet var mı, varsa ne iş yapıyor?” konulu güncel konuşma yaptı.

“Ortada bir hükümet var mı?” sorusuna yanıt arayacağını ifade eden Özuslu, Türkiye’de bazı billboardlarda ‘KKTC’de yeni bir kent oluşturulacağına ve 6 olan kent sayısının 7’ye çıkacağına ilişkin reklamlar yapıldığını söyledi.

Bu reklamların Ercan Havaalanı yanında 30 bin kişilik bir yaşam alanı kurulacağı yönünde olduğunu belirten Özuslu, bölgenin Fasıl 96’ya tabi olduğunu için Şehir Planlamanın konuya müdahale edemeyeceğini belirtti.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın bir açıklamasına değinen Özuslu, toprağın el değişmesine ilişkin uyarılarda bulunduklarını, söz konusu bölgenin Değirmenlik beldesi sınırları içinde olduğunu, nüfusun 20 bin civarında olduğunu ve reklam verenlerin ise “30 bin kişilik yeni yaşam alanı yapıyoruz” dediğini belirtti.

Sami Özuslu, Ersin Tatar’a "Türkiye televizyonlarında İsraillilere mülk satışı konusunda popülizm yapma" eleştirisinde bulundu.

Özuslu, “Sahte reçete” konusunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu’na “son 6 ayda sigortalıların eczanelerden aldığı ilaç sayısını, Sosyal Sigortalar Dairesi’nin ne kadar ödeme yaptığını ve kaç eczacının sisteme girdiğini" sordu. Özuslu, muhaceret izni ve kimlik kartı sahtelemesi yapıldığı yönünde duyum aldıklarını aktardı.

Emekli bir generalin Ercan Havalimanı VIP salonundan çıkmasına rağmen Ankara’da sigara kaçakçılığından tutuklandığını da belirten Özuslu, bunu, Ercan’da ciddi bir güvenlik zafiyeti olduğunun göstergesi olarak değerlendirdiğini belirtti. Bu konuda izahat istediğini kaydeden Özuslu, “VIP salonunun istismar edildiğini mi anlayalım?” diye sordu. Özuslu, “Acaba başka kimler neler kaçırıyor? T&T, sözünü ettiği 150 sivil güvenlik görevlisinin kaçını istihdam etti?” sorularını da yöneltti.

Özuslu’ya yanıt vermek üzere söz alan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, geçen hafta bir günde düzenlenen reçete sayısının 808, eczanede kullanılan reçete sayısının ise 614 olduğunu aktardı.

“Bakanlığın eczacıları ve sigortalıları mağdur ettiği” eleştirisini “Mahkemelerin güvenilirliğini sorgulama” olarak değerlendiren Gardiyanoğlu, polisin konuyla ilgili soruşturması ışığında davaların görüldüğünü belirtti.

Çalışma izinleriyle ilgili sahteleme olduğunu da doğrulayan Gardiyanoğlu, sistemden bunları tespit ederek, polise teslim ettiklerini kaydetti.

Gardiyanoğlu’nunu konuşması sırasında CTP Milletvekili Ceyhun Birinci’nin yerinden “Kaç reçetenin özel hekim kaç reçetenin kamu hekimi tarafından yazıldığını” sorması üzerine Gardiyanoğlu, detaylı bilgi alıp aktaracağını söyledi.

CTP Milletvekili Sami Özuslu’nun da yerinden “kaç eczacının sisteme girdiğini ve ne kadar ödeme yapıldığı” sorularını yinelemesi üzerine ise Gardiyanoğlu, 26’ya yakın eczanenin sözleşmeyi imzaladığını söyledi, “31 Mart'a kadar bu sayının artacağına” inanç belirtti.