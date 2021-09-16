Sigortalar, deniz limanları ve geçiş noktaları dışında yapılmayacak

Bakanlar Kurulu, araçların kara ve deniz giriş noktalarından girişine ilişkin ‘sigorta’ uygulamasında değişikliğe gitti, sigortaların sadece deniz limanları ve geçiş noktalarında, ruhsatlı ve lisanslı sigorta şirketlerinin teknik personelinde yapılabileceğini düzenledi.

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 23 Ağustos tarihli Bakanlar Kurulu kararına göre;

-Deniz giriş noktalarından Kıbrıs’ın kuzeyine araçları ile gelen ziyaretçiler araçlarını ülkeye giriş gümrüklerinde ve/veya giriş noktalarında, ülkede kalacakları süre için Sigorta Hizmetleri Yasası altında ruhsat ve lisans almış bir sigorta şirketine, yalnızca bu sigorta şirketinin teknik personelleri tarafından düzenlenmiş olması şartı ile Motorlu Araçlar Üçüncü Şahıs Sigortası yaptırmak zorunda olacak.

-Kara giriş noktalarından, Kıbrıs’ın kuzeyine araçları ile gelen ziyaretçiler araçlarını sadece ülkeye giriş gümrüklerinde ve/veya kara giriş noktalarında Sigorta Hizmetleri Yasası altında ruhsat ve lisans almış bir sigorta şirketine yalnızca bu sigorta şirketinin teknik personelleri tarafından düzenlenmiş olması şartı ile KKTC Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği’nin geçiş noktaları için belirlediği ve Sigorta Yöneticisi’nin onayladığı fiyat tarifesinden Motorlu Araçlar Üçüncü Şahıs Sigortası yaptırmak zorunda olacak.