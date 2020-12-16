Sigortalar affı için son tarih 21 Aralık

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Sigortalar Dairesi’ne birikmiş prim borcu olanlara yönelik açıklamasında, prim affı için ödeme süresinin 21 Aralık’ta sona ereceğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 10 Temmuz tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 90/2020 ve 91/2020 sayılı Yasa Gücünde Kararnameler ile, işveren ve bağımsız çalışanların, gecikmiş prim borçları ve gecikme zamlarının ödeme planı ile ilgili kurallara ilişkin 6/2020 sayılı Sosyal Güvenlik (Değişiklik) Yasası ve 8/2020 sayılı Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar (Değişiklik) Yasası çerçevesinde hayata geçirilen prim affı için ödeme süresinin 21 Aralık tarihinde sona ereceği bildirildi.

Açıklamada, Sosyal Sigortalar Dairesi’ne yasal süresi içerisinde başvuran ve müracaatları onaylanan sigortalıların, birikmiş prim borçları ve gecikme zamlarını tek seferde veya taksitli ödemeyi tercih etmeleri halinde, ön peşinatını 21 Aralık tarihine kadar ödemeleri gerektiği kaydedildi.