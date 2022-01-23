Sigorta emeklisi isyanda

Hayat pahalılaştı, geçim derdi derinleşti. Kamu ve özel sektör arasındaki maaş kıstası gölgesinde, YENİDÜZEN sosyal sigorta emeklisi bir vatandaşın ay sonunu getirme sancısını araştırdı.

Harcama kalemlerinin en düşük tutulduğu hesaplamalara göre sigorta emeklisi bir kişinin ay sonuna getirebilmesi için ihtiyaç duyduğu en düşük rakam 5986 TL.En düşük sigorta emeklisi maaş: 4200 TL / en düşük sosyal yardım maaşı 2746 TL



Ayşe GÜLER

Hayat pahalılaştı, geçim derdi derinleşti. Kamu ve özel sektör arasındaki ‘maaş kıstası’ gölgesinde, YENİDÜZEN sosyal sigorta emeklisi bir vatandaşın ay sonunu getirme sancısını araştırdı.

Asgari ücrete yapılan artışla birlikte bu ay sonunda en düşük sigorta emeklisi 4 bin 200 TL alacak olsa da elektrikten suya, akaryakıttan mutfak masrafına kadar varan birçok kalem için aylık maaşından kat be kat fazla harcama yaptığı ortaya çıktı.

Harcama kalemlerinin en düşük tutulduğu hesaplamalara göre sigorta emeklisi bir kişinin ay sonuna getirebilmesi için ihtiyaç duyduğu en düşük rakam 5986 TL.

Bu rakama kira bedeli, olası borç taksiti miktarları, farklı harcama kalemleri dahil edilmedi.

Kıb-Tek Genel Müdürü Gürcan Erdoğan’dan alınan bilgiye göre; aylık ortalama 250 kilovat elektrik kullanımı için ödenen ortalama en düşük ücret 300 TL.

Mobil operatörlerden alınan bilgiye göre; cep telefonu kullanımında ise faturalı ve faturasız kullanıma göre ücretler değişkenlik gösteriyor, bu rakam 99 TL ile 200 TL arasında seyrediyor.

Telefon Dairesi Müdürü Enis Elagöz’den alınan bilgiye göre; sabit hatlar için aylık minimum ödenmesi gereken ücret ise 77 TL.

Her belediye için ton başına vatandaş tarafından ödenen ücret değişkenlik gösterse de örneğin Lefkoşa’da aylık 10 ton su kullanımı için ödemesi gereken ücret vergiler ve diğer hizmetler dahil edildiğinde 150 TL ile 200 TL arasında.

Akaryakıt gideri 500 TL, tüp gaz gideri ise 180 TL olarak hesaplandığında sigorta emeklisi bir kişi ev kirası hariç aylık 1306 TL ödeme yapıyor.

Aylık ortalama gider

Mobil iletişim: 99 TL-200 TL (Mobil operatörlerden alınan bilgi)

Sabit telefon: 77 TL (Telefon Dairesi Müdürü Enis Elagöz’den alınan bilgi)

Elektrik: 300 TL (Kıb-Tek Genel Müdürü Gürcan Erdoğan’dan alınan bilgi)

Su: 150-200 TL (Belediyelerden alınan bilgi)

Tüp gaz: 360 TL (Isınmak ve yemek yapmak için)

Akaryakıt: 1000 TL (Benzinciler Birliği)

Temel tüketim ve temizlik: 4000 TL (Marketler Birliği tespiti)

Mobil iletişim: 99-200 TL arasında…

Mobil operatörlerden alınan bilgiye göre; cep telefonu kullanımında ise faturalı ve faturasız kullanıma göre ücretler değişkenlik gösteriyor.

Örneğin, faturasız hatlar için en düşük ücret 99 TL ile 200 TL arasında değişiyor.

Faturalı hatlarda da en düşük ücret 99 TL ile 183 TL arasında farklılaşıyor.

Sabit telefon aylık 77 TL

Telefon Dairesi Müdürü Enis Elagöz’den alınan bilgiye göre; sabit hatlar için aylık minimum ödenmesi gereken ücret ise 77 TL.

Elektrik ortalama: 300 TL

Kıb-Tek Genel Müdürü Gürcan Erdoğan’dan alınan bilgiye göre; aylık ortalama 250 kilovat elektrik kullanımı için ödenen ortalama en düşük ücret 300 TL. (sokak aydınlatma ücreti dahil)

Bu kullanıma elektrikli soba, 1 buzdolabı ve 1 su ısıtıcısı dahil.

Su giderleri…

Her belediye için ton başına vatandaş tarafından ödenen ücret değişkenlik gösteriyor, su giderlerinde mevsimsel olarak farklılık da yaşanabiliyor.

Belediyelerden alınan bilgiye göre; ton başına su için ödenen ücretler 5.5 TL ile 6.5 TL arasında değişkenlik gösteriyor.

Örneğin, Lefkoşa’da yaşayan bir vatandaşın aylık 10 ton su kullanımı için ödemesi gereken ücret 65 TL.

Söz konusu ücrete kanalizasyon, temizlik, sağlık vergisi, ek hizmet veya sayaç ücreti de eklendiğinde ortalama rakam 150 TL ile 200 TL arasında değişiyor.

Vatandaşların su tüketimi arttıkça bu miktar da yükselebiliyor.

Temel tüketim ve temizlik: 4 bin TL…

Devpa Süpermarket Direktörü ve Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Süpermarketler Birimi Basın Sözcüsü Tanser Nizam, 4 kişilik bir ailenin temel tüketim ve temizlik ürünleri için aylık 4 bin TL’ye ihtiyaç duyduğu yönünde bilgi verdi.

Ev kiraları…

Emlakçılardan alınan bilgiye göre aylık ev kiraları oda sayısına göre değişiyor.

Örneğin, 1+1 ev kiraları 2500 TL’den başlıyor, 3 bin TL’ye kadar yükseliyor.

2+1 ev kira bedelleri aylık 3000-3500 TL arasında…

Öte yandan, 3+1 ev kiraları ise 4000 TL ile 5000 TL arasında…