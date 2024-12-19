Sigorta Acenteleri Birliği Derneği 3. Olağan Genel Kurulunda, Sermet Benli Başkan seçildi
Kıbrıs Türk Sigorta Acenteleri Birliği Derneği (KTSABD) 3. Olağan Genel Kurulu dün akşam Esnaf ve Zanaatkârlar Odası toplantı salonunda yapıldı.
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Kıbrıs Türk Sigorta Acenteleri Birliği Derneği (KTSABD) 3. Olağan Genel Kurulu dün akşam Esnaf ve Zanaatkârlar Odası toplantı salonunda yapıldı.
Ayşe Çakır Emirkanı’nın divan başkanlığını yaptığı genel kurulda, Başkan Sermet Benli'nin konuşmasının ardından mevcut yönetim kurulunun güven oyu alarak devam etmesi kararı alındı.
3. Dönem KTSABD Genel Kurulunda yönetim kurulu şu şekilde oluştu:
"Başkan Sermet Benli, Asbaşkan Artunç Gürkut, Genel Sekreter Aydın İnce, Sayman Ayşe Kaya. Yönetim Kurulu Faal Üyeler Oğuz Akançay, Çağdaş Uçaner, Canan Eraslan. Yönetim Kurulu Yedek Üyeler Cemile Ünver, Ertuğ Erçin, Hasan Serdengeçti."
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