Sigorta Acenteleri Birliği Derneği 3. Olağan Genel Kurulunda, Sermet Benli Başkan seçildi

İhtiyat Sandığı ile Maliye arasındaki alacak senetlerinde faiz değişikliği: Türk Lirasına %49, döviz cinsine %4 faiz uygulanacak

Bengihan:“Amacımız engellilerin daha iyi hizmet alabilmesi, çalışanların daha verimli işlemesidir”

Özersay: “Yasa dışı protokoller ve menfaat ilişkileri araştırılmalı”

"Hem soruşturmacı, hem de şikayetçi asker"