Sigaraya zam yapıldı
Sigara, tütün ve elektronik sigaraya 2 ile 2,50 TL arasında zam geldi.
Sigara, tütün ve elektronik sigaraya 2 ile 2,50 TL arasında zam geldi. YENİDÜZEN’in elde ettiği bilgiye göre, sigaraya yapılan zam bir süredir beklemeye alınmıştı. Sigara fiyatları markalarına göre değişkenlik gösterebilirken marketlerdeki fiyatlar şöyle oluştu:
Marka Eski Fiyat Yeni Fiyat
Malboro 20 TL 22 TL
Benson 21 TL 23 TL
Silkat 21 TL 23 TL
Parliament 20 TL 22 TL
Davidoff 20 TL 22,50 TL
Old Holborn (25 Gr.) 21 TL 23 TL
Old Holborn (50 Gr.) 40 TL 42 TL
Amberleaf (50 Gr.) 33 TL 35 TL