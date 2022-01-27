Sigaraya zam yapıldı

Sigara, tütün ve elektronik sigaraya 2 ile 2,50 TL arasında zam geldi. YENİDÜZEN’in elde ettiği bilgiye göre, sigaraya yapılan zam bir süredir beklemeye alınmıştı. Sigara fiyatları markalarına göre değişkenlik gösterebilirken marketlerdeki fiyatlar şöyle oluştu:

Marka Eski Fiyat Yeni Fiyat

Malboro 20 TL 22 TL

Benson 21 TL 23 TL

Silkat 21 TL 23 TL

Parliament 20 TL 22 TL

Davidoff 20 TL 22,50 TL

Old Holborn (25 Gr.) 21 TL 23 TL

Old Holborn (50 Gr.) 40 TL 42 TL

Amberleaf (50 Gr.) 33 TL 35 TL