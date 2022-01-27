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Sigaraya zam yapıldı

Sigaraya zam yapıldı

Sigara, tütün ve elektronik sigaraya 2 ile 2,50 TL arasında zam geldi.

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Sigara, tütün ve elektronik sigaraya 2 ile 2,50 TL arasında zam geldi. YENİDÜZEN’in elde ettiği bilgiye göre, sigaraya yapılan zam bir süredir beklemeye alınmıştı.  Sigara fiyatları markalarına göre değişkenlik gösterebilirken marketlerdeki fiyatlar şöyle oluştu:

 

Marka                                  Eski Fiyat            Yeni Fiyat

Malboro                              20 TL                     22 TL

Benson                                21 TL                     23 TL

Silkat                                    21 TL                     23 TL

Parliament                            20 TL                     22 TL

Davidoff                                20 TL                     22,50 TL

Old Holborn (25 Gr.)             21 TL                     23 TL

Old Holborn (50 Gr.)             40 TL                     42 TL

Amberleaf (50 Gr.)                33 TL                     35 TL     

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