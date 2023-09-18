Sigaraya 5 TL, tütünlere 6-12 TL arasında ZAM!

Tüp gazın ardından, sigara ve tütün ürünleri de zamlandı.

Bugünden itibaren geçerli olacak yeni fiyatlara göre; Marlbro, Parliament, Silkut, Benson, Muratti sigara ürünlerine 5 TL zam geldi.

Elektronik sigara ürünleri Terea, Heets ve Fiit fiyatlarında da 5 TL artış yapıldı. Öte yandan Old Horborn 25 gr tütün 6 TL, Old Horborn 50 gr tütün ise 12 TL zamlandı.