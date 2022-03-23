Sigaraya 2 TL zam gündemde

Alkollü ürünlere yapılan fon zammının ardından bazı sigara ve tütün fiyatlarında yarından itibaren 2 TL fiyat artışına gidilmesi bekleniyor.

Daha önce 22 TL'den satılan marlboro ve parliament sigara çeşitleri 24 TL'ye, 26 TL olan silkut ve benson sigara çeşitleri ise 28 TL'ye yükselecek. Tütün fiyatlarına ise ortalama 4 TL zam gelecek.