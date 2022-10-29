“Şifa Çelik Hanım Efendi Belgeseli” gösterimi yapıldı

Kıbrıs Kadın Öyküleri Derneği (KÖDER) tarafından başlatılan belgesel gösterimleri “Şifa Çelik Hanım Efendi Belgeseli” ile devam etti.

KÖDER’den verilen bilgiye göre, Koopbank Genel Müdürlük Konferans Salonu’nda yer alan etkinliğe, Şifa Çelik’in çocukları, akrabaları ve yurttaşlar katıldı.

Münevver Ebedi’nin sunumuyla başlayan etkinlikte, KÖDER Başkanı Şenay Ekingen ve Şifa Çelik'in aile adına oğlu Mehmet Ali Çelik ve Dr. Gülsen Bozkurt birer konuşma yaptı. Gecede, şair Emel Kaya, Şifa Çelik ile ilgili yazdığı “Şifa Niyetine” adlı şiiri okudu. Araştırmacı yazar emekli öğretmen Gülgün Serdar ve Şifa Çelik'in kızları Sevilay Cangül ile Şengül İyigün, “Kadınlarımız ve Annelerimiz” için kaleme alınmış mısraları okudu. Gece, belgesel gösterimi ve Çelik ailesi ile KÖDER’in teşekkür belgesi takdimiyle sona erdi.

KÖDER Başkanı Şenay Ekingen, geçmişle gelecek arasında bir köprü kurmak, hayata değer katan kadınların hikayelerini günümüze ve gelecek kuşaklara tanıtmak adına çalıştıklarını kaydetti.

Aile adına konuşan Mehmet Ali Çelik de, KÖDER’in örnek ve öncü çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirterek, derneğin geçmişi görsel olarak arşivleyen ve geleceğe ışık tutacak başarılı çalışmalarını takdir ettiklerini kaydetti.

Dr. Gülsen Bozkurt ise, KÖDER’in çalışmalarını çok takdir ettiğini dile getirerek, bu çalışmaların toplumsal bellek oluşturulması, kadın hikayelerinin ortaya çıkması ve geleceğe aktarılması adına çok önemli olduğuna vurgu yaptı.

Etkinlikte, Kalavaç köyü sakinlerinden, İkinci Dünya Savaşı sonrası kıtlıkla mücadele ederek, zor şartlarda ailece kenetlenerek yoktan var etmeyi ilke edinmiş, üretken, fedakar ve demokrat kimliğiyle de bilinen Şifa Çelik Hanımefendi belgeselinde gerek tarım gerekse farklı alanlarda üretim yapan ve bu konuda etrafındakileri de aydınlatabilen bir Kıbrıs Türk Kadını’nın öyküsü izlendi.