Şiddetli fırtınaya rağmen ateş yaktılar, yasal işlem başlatıldı

Boğaz Piknik Alanında, bugün saat 18.00 sıralarında şiddetli fırtınaya rağmen ateş yakarak, ateşin muhtemel ormanlık alana sirayet edebilecek şekilde tehlike yaratan dört kişi Girne Polis Müdürlüğü Ekipleri tarafından anında müdahalesi tespit edildi ve ateş söndürüldü.

Söz konusu şahıslar aleyhinde yasal işlem başlatıldı. Olayla ilgili polis soruşturması sürüyor.

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul da konuyla ilgili açıklama yaptı.

Açıklama şöyle:

Saatte 80 km hızla esen bir fırtına var ve bazı gençler boğaz piknik alanında ateş yakıyor. Konu duyarlı vatandaşlar tarafından bilgimize geliyor ve yola düşen ağaç sebebiyle yakında bulunan kent güvenlik ekiplerimiz müdahale ediyor. Üzgünüm ama bu kadar duyarsızlığa, kötülüğe veya ahmaklığa hiçbir kurumun gücü yetmez. Bir ateş alsa ne dağ kalacak ne köyler…