“Sıcaklığı düşmemeli, evsel çözündürmeye dikkat edilmeli”

Gıda Mühendisleri Odası, ithal edilecek donmuş etlerin muhafaza ve tüketimleri konusunda yaptıkları bilimsel çalışmalar kapsamında uyarılarda bulundu. Oda başkanı Dr. Beste Oymen’in imzasını taşıyan açıklamada, etin diğer gıdalarla karşılaştırılamayacak kadar komplike bir yapıya sahip olduğu vurgulanan açıklamada, “Donmuş muhafaza sonunda çözündürülen etin iyi kalitede olabilmesi için; sürekli ve düzenli düşük depo sıcaklığı, mümkün olduğu kadar yüksek bağıl nem ve düşük hava sirkülasyonlu karanlık depo gerektiği” vurgulandı. Et kontrollerinin, insan sağlığını korumak amacıyla yapılması gereken zorunlu ve kaçınılmaz bir gereksinim olduğu vurgulanan açıklamada, “Bu durumda ithal edilecek etlerin mikrobiyolojik analizlerinin yanı sıra fiziksel ve kimyasal analizler ile tür tayinlerinin akredite laboratuvarlarda analizi yapıldığı taktirde tüketime uygun olup olmadığı anlaşılabilecektir” denildi. “Dikkat edilmesi gereken bir diğer husus da muhafaza sırasında sıcaklığın değişmemesi gerektiğidir” denilen açıklamada, “Özellikle evsel kullanımda etlerin çözündürme işleminin mikrobiyal üremeye fırsat vermeyecek koşullarda yapılması gıda güvenliği için oldukça önemlidir” vurgusu yapıldı. Açıklamada, dondurulmuş etin muhafaza süresini etkileyen faktörler ise şöyle sıralandı:

• Dondurulacak ve donmuş olarak muhafaza edilecek karkas ve et ürünleri kalitesi,

• Dondurma işlemi öncesi ön soğutma işlemi,

• Dondurma hızı,

• Dondurulmuş muhafaza sırasındaki depo sıcaklığı, depo bağıl nemi, hava akımı, ışık durumu,

• Dondurulmuş ve donmuş olarak muhafaza edilecek etlerin ambalaj durumu

• Dondurulacak parça etlerin yüzeyinin büyüklüğü,

• Dondurulacak karkas ve etin hangi türe ait olduğu

• Yağ oksidasyonu sonucu oluşan ransidite düzeyi