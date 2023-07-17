Sıcak hava dalgası sürecek

Ülkeyi etkisi altına alan ve hayatı olumsuz etkileyen sıcak hava dalgasının cuma gününe kadar sürmesi beklenirken, Meteoroloji Dairesi, Sağlık Bakanlığı ve doktorlar halkı, tedbirli olunması konusunda uyardı; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 17 Temmuz’dan 21 Temmuz’a kadar 12.00 - 16.00 saatleri arasında dışarıda çalışılmasını yasakladı. Öte yandan, dünyanın birçok ülkesinde de rekor seviyede sıcaklık kaydediliyor.

Ülkede mevsim normallerinin 4 ile 7 derece üzerinde kaydedilen sıcaklık nedeniyle Meteoroloji Dairesi, sıcak hava dalgası, ultraviyole radyasyonu ve orman yangın olasılığı konularında uyarılarda bulundu.

Sağlık Bakanlığı, vatandaşları mecbur kalmadıkça sokağa çıkmamaları konusunda uyarıp özellikle kalp, şeker, böbrek ve astım hastalarının çok dikkatli olması gerektiğine vurgu yaparken; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, bugünden cumaya kadar 12.00 - 16.00 saatleri arasında dışarıda çalışma yapılmasını yasakladı.

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Dr. Çağın Ozankaya da, güneş çarpması riskine işaret etti ve bunu önlemek için tavsiyelerde bulundu.

Meteoroloji Dairesi, sıcak hava dalgası nedeni ile yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olmalarını istedi.

Buran: “Bugün Daire’ye ulaşacak yeni veriler ışığında yeniden değerlendirme yapılacak”

Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran, Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) yaptığı değerlendirmede, sıcak hava dalgasının 21 Temmuz Cuma gününe kadar süreceği öngörüsünde bulundu. Bölgeyi etkileyen sıcak hava dalgasına bağlı olarak en yüksek hava sıcaklığının mevsim normallerinin 4 ile 7 derece üzerinde iç kesimlerde 41-44 derece sahillerde ise 36-39 derece dolaylarında seyrettiğini aktaran Buran, bugün Daire’ye ulaşacak yeni veriler ışığında yeniden değerlendirme yapılacağını belirtti. Buran, Kuzey Kıbrıs’ta sıcaklık seviyesine ilişkin renk kod sistemi kullanılmadığını ancak renk kod sistemine göre ülkenin şu anda “turuncu” seviyesinde olduğunu da anlattı.

Dr. Ozankaya: “Sıcak çarpmasına dikkat”

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Dr. Çağın Ozankaya da yaptığı açıklamayla halkı sıcak çarpmasına dikkat etmesi konusunda uyardı; risk grupları ile güneş çarpması belirtileri hakkında bilgiler aktardı, tavsiyelerde bulundu.

Sıcak çarpması sonucu beyin, kalp ve böbrekler gibi hayati organların hasar görebileceğini vurgulayan Ozankaya, küçük çocukların, 65 yaş üstü erişkinlerin, hipertansiyon, diyabet, koroner arter hastalığı ve kronik hastalığı olanların daha büyük risk altında olduğunu kaydetti. Ozankaya, sıcak çarpmasının belirtileri olarak bulantı/kusma, bilinç bulanıklığı, baş ağrısı, nefes darlığı, sinirlilik, ajitasyon, yüksek tansiyon, titremeyi saydı.

Aşırı sıcaklarda bol ve açık renkli kıyafetler giyilmesi; geniş kenarlı şapka, şemsiye ve güneş gözlüğü kullanılması; güneş koruyucu kremler kullanılması; bol sıvı tüketilmesi; uzun süre güneş altında kalınmaması uyarılarında bulunan Dr. Ozankaya, araçlarda kısa süreli de olsa, çocuk veya evcil hayvan bırakılmaması gerektiğini de kaydetti. Ozankaya, güneş çarpması halinde etkilenen kişinin serin bir yere alınması ve 112’nin aranması, üzerindeki kıyafetlerin çıkarılarak ayaklarının havaya kaldırılması ve vücut ısısını düşürmek için serin su ile kompres yapılarak tıbbi yardım beklenmesi gerektiğini vurguladı.

Meteoroloji Dairesi: “11.00 – 16.00 saatleri arasında 5 dakikadan fazla güneş altında kalınmamalı”

Öte yandan, sıcak hava dalgası sürerken, yetkililer de bir takım tedbirler aldı. İlk olarak Meteoroloji Dairesi, sıcak hava dalgası, ultraviyole radyasyonu ve orman yangın olasılığı konularında uyarılarda bulundu.

Meteoroloji Dairesi, çarşamba günü yayımladığı ikazda, sıcak hava dalgasına bağlı olarak en yüksek hava sıcaklığının mevsim normallerinin 4 ile 7 derece üzerinde iç kesimlerde 41-44 derece sahillerde ise 36-39 derece dolaylarında seyrettiğini duyurarak, “Sıcak hava dalgası nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara (arazi ve orman yangınları, sıcak çarpması) karşı yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olmaları özellikle günün en sıcak saatleri olan 12.00 ile 16.00 saatleri arasında tedbir alınmadan güneş altında çalışılmaması tavsiye edilir” ifadelerine yer verdi.

Dün de ultraviyole radyasyonu ile ilgili uyarı yayımlayan Meteoroloji Dairesi, ultraviyole radyasyonu “aşırı” olarak değerlendirerek, gerekli tedbirler alınmadan özellikle 11.00 – 16.00 saatleri arasında 5 dakikadan fazla güneş altında kalınmaması gerektiğini belirtti. Meteoroloji Dairesi ayrıca, orman yangın olasılığının “kritik” seviyede olduğu uyarısında da bulundu.

Sağlık Bakanlığı: “Gerekli tedbirler alınmadan özellikle 10.00-17.00 saatleri arasında 10 dakikadan fazla güneş altında kalınmamalı”

Sağlık Bakanlığı ise cuma günü yaptığı açıklamada, ülkeyi etkisi altına alan ve mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklardan korunmak amacıyla vatandaşları mecbur kalmadıkça sokağa çıkmamaları konusunda uyardı.

Halkın özellikle kalp, şeker, böbrek ve astım hastalarının bugünlerde çok dikkatli olması ve dışarıya çıkmaması gerektiğinin kaydedildiği açıklamada, ultraviyole radyasyonun da çok yüksek olduğu belirterek, gerekli tedbirler alınmadan özellikle 10.00-17.00 saatleri arasında 10 dakikadan fazla güneş altında kalınmaması gerektiği belirtildi.

Vatandaşların zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları gerektiğinin de ifade edildiği açıklamada, zorunlu olarak dışarıya çıkacak kişilerin şapka ve koruyucu güneş kremi kullanmaları, vücutta su ve tuz kaybı olacağından bol sıvı tüketmeleri tavsiye edildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, “güneş altında” çalışma yasağı koydu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, bugünden 21 Temmuz’a kadar (her iki tarih de dahil) 12.00 - 16.00 saatleri arasında dışarıda, açıkta (güneş altında) çalışma yapılmasını yasakladı. Meteoroloji Dairesi'nin hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahminleri göz önünde bulundurularak alınan “çalışma yasağı kararı”, 15 Temmuz tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.

“12.00 – 16.00 saatleri arasında 5 dakikadan fazla güneş altında kalmayın”