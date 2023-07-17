“12.00 – 16.00 saatleri arasında 5 dakikadan fazla güneş altında kalmayın”

Ada genelinde etkili olan “Cleon’ sıcak hava dalgası üzerine adanın hem kuzey hem de güneyindeki Meteoroloji Daireleri farklı hava uyarıları yayımladı.

Sıcak hava dalgası nedeniyle adadaki sıcaklık mevsim normallerinin 4 ila 7 derece üzerinde seyrediyor.

Kuzeydeki daire, “en yüksek risk” anlamına gelen “mor” renkte ultraviyole radyasyonu uyarısı yayınladı. Buna göre, saat 12.00’den 16.00’ya kadar 5 dakikadan fazla güneş altında kalınmaması tavsiye ediliyor.

Kuzeyde ilan edilen bir diğer uyarı ise “orman yangını” riski oldu. Daire, bu konuda “turuncu” uyarı yayımladı.

Öte yandan Kıbrıs Cumhuriyeti yangın riski için ‘kırmızı’ ve sıcaklık için ‘sarı’ olmak üzere 2 ayrı hava uyarısı yayımladı.

Cyprus Mail’de yer alan habere göre sarı uyarının saat 18.00’e kadar süreceği ifade ediliyor.

Sıcaklıkların önümüzdeki üç gün boyunca değişmemesi ve mevsim ortalamalarının oldukça üzerinde kalması bekleniyor.