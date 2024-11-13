Şht. Mustafa A.Ruso Caddesi’nde yol bakım-onarım çalışması yapılacak

Lefkoşa Türk Belediyesi tarafından Şht. Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinde yol bakım ve onarım çalışmaları yapılacağı duyuruldu.

LTB’den yapılan açıklamaya göre bu kapsamda yarın saat 21.00’den itibaren Haydar Aliyev Caddesi ile Özker Özgür Caddesi’nin birleşme alanında bulunan çemberden Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’na çıkış noktasında bulunan trafik ışıklarına kadar olan alan gidiş istikametinde araç trafiğine kapatılacak.

Bu istikameti kullanacak sürücülere trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri uyarısında bulunuldu.