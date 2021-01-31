Seyri değişen salgın psikolojimizi bozdu

Devrim DEMİR

Mart ayında yaşanan kapanma sürecinin ardından yeniden ülkede başlayan ‘kısmi kapanma’ kişilerin ruh sağlığını etkiledi.

Okulların açılıp yeniden kapanması, kısmi kapanma nedeniyle kişilerin işini kaybetme korkusu ve salgının hızlı bir şekilde seyretmesi paniği de beraberinde getirdi.

Ülkede çok az seyreden vaka sayısının bir anda yükselişe geçmesi, Ocak ayında COVID-19’a bağlı peşi sıra gelen ölüm haberleri endişeyi tırmandırırken, sinirleri de gerdi.

Psikologlar, halkın panik olmada haklı olduğunu ifade ederken, sosyologlar “kapanma korkusu” ile kaygının ve korkunun da arttığına dikkat çekerek bireylerin devlete güvenmediğini düşünüyor.

YENİDÜZEN’e konuşan psikolog ve sosyologlar, salgının getirisi ile ‘sorunlu ve sıkıntılı bir toplum’ olduğumuzu ifade etti.

Uzman Psikolog Özlem Cumhur:

“Eğitim ciddiyetini kaybetti, 40 yaşındaki ölüm korku verdi”

Uzman Psikolog Özlem Cumhur, birkaç hafta önce Sağlık Üst Kurulu’nun aldığı 14 günlük kapanma kararını anımsattı.

Cumhur, çıkan karara toplumun çabuk adapte olduğunu ancak ertesi günü Başbakan tarafından bu kararın iptal edilmesi kişilerde sıkıntı yarattığını kaydetti.

Vaka sayısının artması ile kapanma dışında bir çare de olmadığının gerçek olduğunu kaydeden Cumhur, “14 günlük genel kapanma gününde uygulanmış olsaydı, şimdiye bu panik havası belki de yaşanmayacaktı” dedi.

Mart ayındaki kapanma sürecine ilişkin de değerlendirme yapan Uzman Psikolog Cumhur, kişilerin kapanma konusunda daha bilinçli olduklarını, ekonomik zorlanmanın da ciddiyetinin farkında olduklarını belirtti.

“Öğrencilerde gelecek için eksiklik hissi”

Covid-19 salgınına dikkati çeken Uzman Psikolog Özlem Cumhur, okulların bir gün açılmasının bile yanlış olduğunu savundu.

Öğrencilerin son 1 yıldır eğitimde yaşanan kargaşadan dolayı adaptasyon sorunu yaşadığına değinen Cumhur, eğitimin ciddiyetini de kaybettiğini söyledi. Öğrencilerde gelecek için eksiklik hissi yaşandığını da kaydeden Cumhur, kapanmanın beraberinde sıkıntıları da getirdiğini söyledi.

“Virüsü yayan insanlardır”

Kapanmanın yanı sıra peş peşe yaşanan ölümler nedeniyle halkın korku yaşadığını özellikle 40 yaşındaki kaybın derin üzüntü yaşattığını ifade eden Cumhur, “Buna rağmen halk hala kısmı kapanma olmasına rağmen dolaşabiliyor. Panik olmak, kaygılanmak, beraberinde birçok korkuyu getirse de biz Mart ayında 3 aylık bir kapanma süreci yaşadık. Marketlerin, eczanelerin, kapanmayacağını biliyoruz. Daha sakin davranmalıyız, bunların farkına varmalıyız. Ne kadar çok yayılırsak, virüste o kadar hızlı yayılır. Virüsü yayan insanlardır” dedi.

Uzm. Sosyolog ve Aile Terapisti Nihal Salman:

“Ambulanslar, vakalar ciddi korku yayıyor… Sorunlu ve sıkıntılı bir toplum olduk”

COVID-19 salgını ile birlikte salgının toplum üzerine etkilerini aktaran Uzman Sosyolog ve Aile Terapisti Nihal Salman, “Covid-19 tüm dünyayı etkiledi ancak biz toplum olarak darmadağın olduk” dedi.

Salman, kaygı, korku ve panikle birlikte bir çok ek sıkıntıların da yoğun olarak arttığını ifade ederek, “Çok insan geçmiş pandemi sürecinde bir çok konuda psikolojik olarak etkilenmişti. Bu korkular ve psikolojik sorunlar yeniden yüzeye çıktı. Bir anda seyrini değiştiren hastalık ve artan vakalar, beraberinde gelen ölümler ve yoğun bakımda artan kişi sayısı insanlara ciddi bir korku salıyor. Yoldan geçen bir ambulans bizi paniğe sürükleyebilecek noktada” dedi.

Salman: “Bireyler devlete güvenmiyor”

Yeniden yaşanan kapanma nedeniyle işsizlik korkusunun arttığını da ifade eden Salman, “sorunlu ve sıkıntılı bir toplum olduk” dedi.

Yaşanan bu süreçte dünyadan örneklere de dikkati çeken Salman, ülkenin yeniden kapandığını ancak sosyal bir devlet olmadığı için muhtaç kişilerin daha da zorlu bir süreçten geçtiğini, kişilerin işlerini kaybetme korkusu yaşadığını belirterek, “Bireyler devlete güvenmiyor” dedi.

“Toplum olarak fakirleşiyoruz, eğitimde plan ve program kalmadı”

Uzman Sosyolog ve Aile Terapisti Nihal Salman, devletin topluma hiçbir katkısı olmadığını ifade ederek yardım konusunda gerekli tedbirler alınmadığı için kapanma sürecinde toplumun ciddi kaygılar yaşadığını söyledi.

Toplum olarak giderek fakirleştiğimizi de öne süren Salman, okulların da durumunun hiç açıcı olmadığını söyledi. Çocukların okula korku ve kaygı içinde gittiğini, açılıp kapanma ile çocuklarda ciddi bir belirsizlik yaşandığını kaydeden Salman, “Eğitimde plan program yok. 1 yıldır sınavların belirsizliği, eğitimde yaşanan fırsat eşitsizliği bu süreçte birçok çocuğun yaşadığı mağduriyet düşündürücü” dedi.

Uzman Psikiyatrist Doktor Ece Uslu:

“Ülkede kaos ortamı var”

Covid-19 salgını ile beraber ülkede kaos ortamının oluştuğunu ifade eden Uzman Psikiyatrist Doktor Ece Uslu, “Kişilerde belirsizlikle beraber kaygı hâkim” dedi.

Hükümetin yavaş adım atması, vakaların hızlı bir şekilde artış göstermesi sonucu toplumda öfkenin ortaya çıktığını belirten Uslu, “Toplumda sadece kaygı değil, öfke de hakim. Herkes kaos içinde, belirsizlik, ölüm kaygısı şuan her ikisi de yaşanıyor. Bu korkuları toplum deneyimlerken bir yanda da hükümetin radikal kararlar almasını bekliyor.”