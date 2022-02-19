Seyirci kalmaya devam

Siyasi anlamda birbirini tanımayan iki ülke Türkiye ile Kıbrıs Cumhuriyeti’nin uluslararası spor organizasyonlarında buluşmalarına bir yenisi daha eklendi. Daha önce futbol, basketbol, voleybol, hentbol, atıcılık, atletizm ve daha birçok branşın organizasyonda rakip olan, hatta ülkelerinde düzenlenen organizasyonlarda birbirlerini ağırlayan Türkiye ile Kıbrıs Cumhuriyeti, bu kez bir yakın dövüş sporu olan ‘Muaythai’ branşında bir araya geldi.

Kıbrıslı Türk gençler yine uzaktan seyrediyor

2022 Avrupa Muaythai Şampiyonası İstanbul’da Türkiye’nin ev sahipliğinde gerçekleşirken, organizasyona katılan ülkeler arasında Kıbrıs Cumhuriyeti de yer alıyor. Muaythai sporu ülkemizde de eğitimi verilen, hatta organizasyonu yapılan bir branş olmasına rağmen her zaman olduğu gibi Kıbrıslı Türk sporcular ise iki ülkenin buluşmasını uzaktan seyrediyor.

Kıbrıslı sporcular İstanbul’da ringe çıkıyor

Uluslararası Muaythai Federasyonu ile Avrupa Muaythai Federasyonu tarafından düzenlenen, ev sahipliğini Türkiye Muaythai Federasyonu’nun yaptığı 2022 Avrupa Muaythai Şampiyonası, 13-20 Şubat 2022 tarihlerinde İstanbul’da yer alıyor. Gazanfer Bilge Spor Salonu'nda 35 ülkeden 900 sporcunun katılımı ile düzenlenen ve Pazar günü tamamlanacak olan şampiyonada Kıbrıs Cumhuriyeti milli takımı da yer alarak ringe çıkıyor. Minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde gerçekleştirilen şampiyonada ayrıca iki ülke sporcuları rakip olarak birbirlerine karşı mücadele veriyor.

Bayraklar dalgalandı

Organizasyonun ilk günü olan 13 Şubat Pazar günü açılış seremonisi gerçekleştirdi. Katılım gösteren tüm ülkelerin bayrakları Gazanfer Bilge Spor Salonu’na asılırken, takımlar seremoniye bayrakları ile katıldılar. Salonda Kıbrıs Cumhuriyeti bayrağı Kıbrıslı Rum sporcular tarafından taşınarak seremoni esnasında dalgalandırıldı. Pazar günü yapılacak müsabakaların ardından sona erecek olan şampiyonada Kıbrıs Cuma gününe kadar bir gümüş ve bir bronz madalya elde etti.