Seyir halindeyken alevler içinde kaldı
Turunçlu köyü yakınlarında bugün Furkad Açilov yönetimindeki 72 DZ 484 plakalı tanker seyir halindeyken aniden yandı.
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Turunçlu köyü yakınlarında bugün Furkad Açilov yönetimindeki 72 DZ 484 plakalı tanker seyir halindeyken aniden yandı.
Polis Basın Subaylığı'ndan alınan bilgiye göre bugün saat 12.30 sıralarında Furkad Açilov yönetimindeki 72 DZ 484 plakalı Turunçlu kavşağı yakınlarında seyir halindeyken sol arka lastiğinin patlaması sonucu aniden alevlendi.
Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken, araca ait iki adet lastik yanarak zarar gördü.
Polis yaptığı açıklamada bir süreliğine Gazimağusa - Lefkoşa yönündeki araç trafiği Turunçlu kavşağından itibaren Paşaköy istikametine yönlendirildiğini duyurdu, yangının söndürülmesiyle yol kısa süre sonra trafiğe açıldı.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
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Etiketler : yangin, araç yangını