Seyir halindeki araç aniden alev aldı
Çamlıbel-Yılmazköy Anayolu üzerinde bugün Halil Yücebaş'ın kullanımındaki KL 102 plakalı araç, seyir halindeyken aniden alev aldı.
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Çamlıbel-Yılmazköy Anayolu üzerinde bugün Halil Yücebaş'ın kullanımındaki KL 102 plakalı araç, seyir halindeyken aniden alev aldı.
Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgide, yangının bugün saat 10.30 sıralarında aracın motor bölümündeki elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu meydana geldiği belirtildi.
Yangın İtfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken, araç tamamen yandı.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
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Etiketler : polis, yangin, araç yangını