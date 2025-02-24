Seyir halindeki araç alev aldı

Girne - Lefkoşa Anayolu üzerinde seyir halinde bulunan bir araç alev aldı, korku dolu anlar yaşandı.

Olay, bugün saat 18.50 sıralarında meydana geldi.

Girne - Lefkoşa Anayolu üzerinde seyir halinde bulunan UU 505 plakalı salon araçta, makineden sızan yağın sıcak aksamlara temas etmesi sonucu yangın çıktı.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonucunda aracın iç kısmı, makine bölümü, ön kaput, ön tampon ve farlar ile ön lastikler tamamen yanarak, aracın camları ise ısıdan dolayı patlayarak zarar gördü.

Yangında, ölen ya da yaralanan olmadı.

Polis, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.