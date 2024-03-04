Seyir halindeki araç alev aldı
Lefkoşa - Girne Anayolu'nda bugün öğle saatlerinde seyir halindeki bir araç aniden alev aldı.
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Lefkoşa - Girne Anayolu'nda bugün öğle saatlerinde seyir halindeki bir araç aniden alev aldı.
Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, Lefkoşa - Girne Anayolu'ndaki Ciklos meckiinde bugün 12.00 sıralarında 58 yaşındaki Chara Lambidou, MTA 079 plakalı araç ile Girne istimetine doğru seyrederken söz konusu araç aniden alev aldı.
Polis, alev alan aracın motor bölümündeki elektrik aksamlarında meydana gelen kısa devre sonucunda kaynaklandığını belirtti.
Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken, söz konusu aracın motor bölümü, kaputu, ön çamurlukları, göğsü ve koltukları yanarak zarar gördü.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
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