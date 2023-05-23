Seyir halindeki araç alev aldı!
Lefkoşa – Girne anayolunda seyir halindeki bir araç alev aldı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonucu araç kullanılmaz hale geldi.
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Lefkoşa – Girne anayolu üzerinde, Girne istikametine doğru seyreden bir araç seyir halinde alev aldı.
Elde edilen bigilere göre, saat 17.00 sıralarında meydana gelen ve itfaiye ekiplerinin müdaheleleriyle kısa sürede söndürülen yangın sonucu araç kullanılmaz hale geldi.
Öte yandan yangın nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu, trafik durma noktasına geldi.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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Etiketler : araç yangını, lefkoşa - girne