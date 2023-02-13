Seyir halindeki araç alev aldı

Seyir halindeki araç, Lefkoşa-Girne ana yolunda, Boğaz kavşağı yakınlarında alev aldı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, bu sabah saat 08.00 sıralarında Berkay Aslantürk yönetimindeki HL 651 plakalı araçta yangın çıktı.

Aracın elektrik aksamlarındaki kısa devre nedeniyle çıktığı tahmin edilen yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Araçta maddi hasar oluşurken, polisin olayla ilgili soruşturması da sürüyor.