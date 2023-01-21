Seyir halindeki araç alev aldı!

Girne - Lefkoşa Anayolu üzerinde Nilüfer Gündüz yönetimindeki FF 040 plakalı araç seyir halindeyken Boğaz Piknik Alanı yakınlarında alev aldı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre saat 14.00 sıralarında meydana gelen olay sonucu aracın motor bölümündeki üst kapakta bulunan plastik aksamlar ile elektrik aksamları yanarak zarar gördü.

Araç yangınına ilk müdahalenin, kendi özel aracı ile yolda seyir halinde bulunan itfaiye subayı tarafından yangın söndürme cihazı ile yapıldığı bildirildi.

İtfaiye ekiplerinin olay yerine ulaşması ile araçta soğutma işlemi yapıldı.

Polisin, araç yangınına ilişkin soruşturmasının sürdüğü ifade edildi.