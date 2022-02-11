Sevgililer Günü’nde Aygün Kencer ile online sohbet

Kuzey Kıbrıs Turkcell, 14 Şubat Sevgililer Günü’nü hem özel kılmak hem de o günün keyifli geçmesini sağlamak için çok eğlenceli bir program düzenliyor.

Online olarak organize edilecek program, son dönemin çok sevilen ve binlerce takipçisi olan fenomen ismi Aygün Kencer ile gerçekleşecek.

Kencer, Kuzey Kıbrıs Turkcell’in resmi Instagram, Facebook sayfaları ile Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak sohbetinde gelen soruları yanıtlayacak.

45 dakika sürecek olan söyleşide Aygün Kencer katılımcılara sürpriz hediyelerin yanı sıra programa dahil edilecek sürpriz katılımcılarla keyifli ve bol kahkahalı dakikalar yaşatacak.

14 Şubat Pazartesi, saat 20.00’da başlayacak söyleşi şu linklerden takip edilecek:

https://kktcll.co/youtube , https://kktcll.co/fb , https://kktcll.co/insta