Sevgililer Günü online sohbetle renklendi

Kuzey Kıbrıs Turkcell, Sevgililer Günü programında sosyal medya fenomeni Aygün Kencer ile eğlenceli bir sohbet organize etti.

Online olarak düzenlenen ve Kuzey Kıbrıs Turkcell’in Instagram ve Facebook sayfaları ile Youtube kanalından canlı yayınlanan programda sürprizlerle dolu keyifli dakikalar yaşandı.

Kuzey Kıbrıs Turkcell, 14 Şubat Sevgililer Günü’nün anlamına yakışır özel bir etkinlik gerçekleştirdi. Bu özel programda sosyal medya fenomeni Aygün Kencer sevenleriyle buluştu. Katılımcılardan, sosyal medya üzerinden kendisine iletilen ve en çok merak edilen soruları yanıtlayan Aygün Kencer, interaktif bir yayın gerçekleştirdi. Batu Özsusuzlu ve Burçin Emingil’in sürpriz konuk olarak katıldığı programda eğlenceli dakikalar yaşanırken, şanslı bir izleyici Xiaomi Mi Band 4 akıllı bileklik kazandı. Mi Band 4’ü kazanan Damla Boşnak, Aygün Kencer’e yönelttiği ve en beğenilen soruyu sorması ile cihazın sahibi oldu.

Online olarak organize edilen ve 45 dakika süren programda Aygün Kencer hem kendisiyle ilgili soruları yanıtladı hem de esprili yaklaşımı ve cevaplarıyla izleyicilerin bu özel gününe renk kattı.

Program, Kuzey Kıbrıs Turkcell’in resmi Instagram, Facebook sayfaları ile Youtube kanalından canlı olarak yayınlandı.

Kuzey Kıbrıs Turkcell programa, https://www.youtube.com/watch?v=OMTQJOQ5E78 veya https://fb.watch/be9U8Fb_MC/ linklerinden erişilebileceğini aktardı.