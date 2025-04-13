"Sevdiklerimizin kalbini kırmayalım"

Sonay Demirpençe

Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… Karşısındaki kişiyi güldürmeyi seven

Şu an yaptığım işi yapmasaydım… Turizm Rehberi

Benim gündemimi en fazla meşgul eden… Hayat Stresi

Kayıtsız kalamadığım şey… Gerçek olayların üstü örtünmesi

En büyük pişmanlığım… Yapmam gereken bir olayı yapmamam

En büyük sevincim… 12 yaşında Türkiye’de futbol turnuvalarına katılıp bir Galatasaray’lı olarak Fenerbahçe’yle eşleşip onlara gol atmam en büyük sevincim olabilir mükemmel bir gurur verici bir şeydi

Hayatımın dönüm noktası… 2020 yılında açtığım Sosyal medya sayfası Allem gallem kıbrıs hayatımın dönüm noktası olabilir

Beni en çok etkileyen yazar… Çok yazarlarla ilgi alakam yok açıkcası

Başucumdaki kitap… En son kitabı galiba Bıdık Ali’yi okuduydum hazetmem kitap okumayı da boşuna zaman kaybı gelir bana ne bileyim böyle düşünürüm

En keyif aldığım müzik… Ferdi Tayfur- Bana da Söyle

En son izlediğim film… Şİmdi kitap okumayık film izlemem desam biraz acayip olacakda film izlemeyi da sevmem çok J O da zaman kaybı gelir bana ben daha çok içerik üretme konusunda vakit ayırırım düşünürüm daşınırım odak noktam içerik üretmek beni izleyenler takip eden kişilere daha iyi içerik sunmak için

Kendim için son aldığım şey… Kendim için en son aldığım şey düşünürüm düşünürüm bulamadım vallahi galiba bişey da almam ben gendime ee yok vallahi bulamadım haa gecen hafta Londra’ya gittiğimde bir şapka aldım almaz olaydım onuda 18stg verdim bir şapkaya gene aklıma geldi sinir oldum bak ama haa

Dolabımdaki en gereksiz şey… Dolapta bir hale uruba kıyafet dolu döner dolaşırım 3 tane kıyafetnan geçinirim gene atmaya gıymam vermeye gıymam galırlar dolapda öyle

Benim için alınabilecek en güzel hediye… En çok sevineceğim şey arabanın benzin dangını doldurmaları

Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… Çok bağırırım istemsizce o özelliğim galdırılırsa çok daha iyi olacak bir günceleme gerekecek

Kendimde beğendiğim özellik… Yardımsever bir kişiliğim var ayıptır söylemesi

Olmasa da olur… Goltuk altında tüy

Olmazsa olmaz… Tabikii telefon

En iyi yaptığım yemek… Yumurta gavırma badadez gavırma tam işimdir

Hayalimdeki dünya… Hayaller Amsterdam hayatlar welcome to KKTC

Aşk benim için… Aşk güzel bir şey yau herkes aşık olmayı denesin aşık olmakdan önce ama sevmeyi öğrensin karşısındakinin değerini bilsin

Onunla çok tanışmayı isterdim… Bu Elon Musk’nan çok tanışmak isderdim

Görmek istediğim yer… Hindistan ve sokak lezzetleri

Mutlaka yapmak istediğim… Paraşütnan Ciklos’dan aşağı uçmak

Son olarak söylemek istediklerim… Sevdiklerimizin kalbini kırmayalım tek bu konuda hassasiyetim var. Yollarda hız yapmayı gereksiz bulurum varsın gideceğin yere 10 dakika sonra git canından kıymetli değil ya. Tek bir Kıbrıs var sahip çıkalım nesli tükenmiş hayvan gibi olmayalım bunun içinde.