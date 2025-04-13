"Sevdiklerimizin kalbini kırmayalım"
Portre / Cenkal Cenkalp - Sosyal Medya Fenomeni, Sosyal Medya İçerik Üreticisi (Allem Gallem Kıbrıs)
Sonay Demirpençe
Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… Karşısındaki kişiyi güldürmeyi seven
Şu an yaptığım işi yapmasaydım… Turizm Rehberi
Benim gündemimi en fazla meşgul eden… Hayat Stresi
Kayıtsız kalamadığım şey… Gerçek olayların üstü örtünmesi
En büyük pişmanlığım… Yapmam gereken bir olayı yapmamam
En büyük sevincim… 12 yaşında Türkiye’de futbol turnuvalarına katılıp bir Galatasaray’lı olarak Fenerbahçe’yle eşleşip onlara gol atmam en büyük sevincim olabilir mükemmel bir gurur verici bir şeydi
Hayatımın dönüm noktası… 2020 yılında açtığım Sosyal medya sayfası Allem gallem kıbrıs hayatımın dönüm noktası olabilir
Beni en çok etkileyen yazar… Çok yazarlarla ilgi alakam yok açıkcası
Başucumdaki kitap… En son kitabı galiba Bıdık Ali’yi okuduydum hazetmem kitap okumayı da boşuna zaman kaybı gelir bana ne bileyim böyle düşünürüm
En keyif aldığım müzik… Ferdi Tayfur- Bana da Söyle
En son izlediğim film… Şİmdi kitap okumayık film izlemem desam biraz acayip olacakda film izlemeyi da sevmem çok J O da zaman kaybı gelir bana ben daha çok içerik üretme konusunda vakit ayırırım düşünürüm daşınırım odak noktam içerik üretmek beni izleyenler takip eden kişilere daha iyi içerik sunmak için
Kendim için son aldığım şey… Kendim için en son aldığım şey düşünürüm düşünürüm bulamadım vallahi galiba bişey da almam ben gendime ee yok vallahi bulamadım haa gecen hafta Londra’ya gittiğimde bir şapka aldım almaz olaydım onuda 18stg verdim bir şapkaya gene aklıma geldi sinir oldum bak ama haa
Dolabımdaki en gereksiz şey… Dolapta bir hale uruba kıyafet dolu döner dolaşırım 3 tane kıyafetnan geçinirim gene atmaya gıymam vermeye gıymam galırlar dolapda öyle
Benim için alınabilecek en güzel hediye… En çok sevineceğim şey arabanın benzin dangını doldurmaları
Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… Çok bağırırım istemsizce o özelliğim galdırılırsa çok daha iyi olacak bir günceleme gerekecek
Kendimde beğendiğim özellik… Yardımsever bir kişiliğim var ayıptır söylemesi
Olmasa da olur… Goltuk altında tüy
Olmazsa olmaz… Tabikii telefon
En iyi yaptığım yemek… Yumurta gavırma badadez gavırma tam işimdir
Hayalimdeki dünya… Hayaller Amsterdam hayatlar welcome to KKTC
Aşk benim için… Aşk güzel bir şey yau herkes aşık olmayı denesin aşık olmakdan önce ama sevmeyi öğrensin karşısındakinin değerini bilsin
Onunla çok tanışmayı isterdim… Bu Elon Musk’nan çok tanışmak isderdim
Görmek istediğim yer… Hindistan ve sokak lezzetleri
Mutlaka yapmak istediğim… Paraşütnan Ciklos’dan aşağı uçmak
Son olarak söylemek istediklerim… Sevdiklerimizin kalbini kırmayalım tek bu konuda hassasiyetim var. Yollarda hız yapmayı gereksiz bulurum varsın gideceğin yere 10 dakika sonra git canından kıymetli değil ya. Tek bir Kıbrıs var sahip çıkalım nesli tükenmiş hayvan gibi olmayalım bunun içinde.