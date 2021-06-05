Sertoğlu yeniden başkan

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Genel kurulda Girne Halk Evi dışında 31 kulüp ve BTM kulüpleri temsilcisi katılarak oy kullandı. Kullanılan oylar sonunda Hasan Sertoğlu 31, Tekin Birinci 1 oy alırken, Hasan Sertoğlu yeniden 4 yıllığına KTFF Başkanı seçildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından divan kurulu oluşturuldu. Divan başkanlığına Arslan Bıçaklı, sekreterlik görevine Bayar Piskobulu ve Hasan Besim getirildi.

Divan başkanı Arslan Bıçaklı yaptığı açıklamada futbol federasyonunun değerli bir camia olduğunu belirterek futbol camiasına yakışır bir genel kurul yapılacağından kimsenin şüphesi olmasın dedi.

Sertoğlu: Temaslı takiple futbol oynanamazdı

Faaliyet raporunu KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu üyelere aktardı. Bir yıldır futbolun oynanmadığını hatırlatan Sertoğlu, “Biliyorsunuz özellikle yeni Sağlık Bakanı ile gidip ciddi bir toplantı gerçekleştirdik. Dünyada futbol nasıl oynanıyorsa önümüzdeki sezon da öyle oynanacak dedi. Bu çok önemli bir şeydi. Geçen yıl oynanmamasının en etkili nedeni temaslı takip sistemiydi. Bu sistemle hiçbir spor karşılaşması yapılamazdı. Yeni bakanımız da öyle söyleyince bizleri çok mutlu etti” dedi.

“Benim için en önemli, son birkaç yılın en önemli olayı; bu yıl kulüplerin ayakta durabilmesi, gençliğe sahip çıkabilmesi için devletin kulüplere yapacağı kaktı konusu” diyerek sözlerini sürdüren Hasan Sertoğlu, “Çok ciddi bir mücadele sonunda bunu da başardık. Çok ciddi bir katkı alıyoruz. Önümüzdeki günlerde teknik komiteler, protokolle ilgili çalışmalarını yapıyor. Bir imza töreni ile imzalanacak ve katkının miktarı açıklanacak. Şimdiden tüm kulüplerimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Mali raporun sunumunu ise Demir Adanır yaptı. Her iki rapor da üyeler tarafından oybirliği ile kabul edildi.

Birinci’nin talebi reddedildi

Tekin Birinci, Hasan Sertoğlu’nun adaylığının tüzüklere aykırı olduğu yönündeki talebinin kayıtlara geçmesi için divan kuruluna iletmesi ile ilgili olarak divan başkanı Arslan Bıçaklı, yazılı bir itiraz olmadığı için Birinci’nin talebini kabul etmedi.

Birinci: İsteğimiz adil bir seçim olmasıydı

Başkan adayı Tekin Birinci yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: “Bir aydır bizimle uğraştığınız için teşekkür ederim. Güzel bir süreç olmadı. Ama bizim isteğimiz adil bir seçim olmasıydı. Bunu başkanımız üç dönemden fazla yapamayacağını söylediği için gündeme getirdim. Mahkeme sürecinden sonra davaların hepsini geri çektim. Aday olmaktaki düşüncem başka projeleri gündeme getirip, sadece devletten alacağımız devlet katkısı ile değil, başka gelir getirici projelerdi. Projelerimizi kitapçık halinde kayda geçirdik. Burada kulüplerin vereceği karara saygılıyım. Herkesin farkında olduğu şey KTFF’nin tek paydaşı kulüple değil. Futbolcu, antrenörü de var. Bu paydaşları da kucaklayarak onlara da söz verecek bir yapı yapmamız lazım. Geçtiğimiz hafta başkanların yaptığı toplantıda beni üzen bir şey var. Bir başkanımız Tekin menfaat için aday olacak dedi. Benim hayatta bir şahsi menfaatim yoktur. Hepimiz bu ülkenin gençliğine, sporuna bir şeyler katmak için buradayız. Projelerimiz yazılı, yapılmayacak şeyler de değildir. Asya Futbol Konfederasyonu’na katılma projemiz var. Bunun için çalışma yapmamız lazım. Resmi görüşmeler dışında lobicilik yapıp, bu insanlara kendimizi anlatmamız lazım. Başkan olmasam bile üzerime düşeni yapmaya hazırım.”

Sertoğlu: Geçmiş yıllarımın kabulünü istediğimde divan üyeler reddetti

KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu yaptığı konuşmada şunları kaydetti: “Üzülerek şu anda görüyorum. Tekin arkadaşımız divanda şikayetçi oluyor. Neden şikayetçi oluyorsun? Ben bu dava işlerimi kapattım dedin. Bir hafta sonra iki tane dava açtın. Sonra hepsini geri çektim dedin. Davaları geri çekme sebebin genel kurul ve adaylığımın iptaliydi. Ara emri istediniz, alamayınca geri çektiniz. Benim bu kürsüde konuşmam vardır. Birçok kulüp başkanı da bilir. Mahkemeye gittiniz ve bir yalan üzerine dava açtınız. Dediniz ki Hasan Sertoğlu çıktı ve geriye dönük yaptığı yılların sayısını istedi. Bu da 8.5.2015 tutanakları. Divan ve genel kurulda ben kendimin daha önce yaptığım yılların sayılmasını talep ettim, genel kurul reddetti. Mahkemede kabul etti dedin.

“Ben kulüpçüyüm”

“Öncelikle bir yıl bu memlekette futbol oynanmadı. Neden oynanmadığını biraz önce söyledik. Oynanmadığı günlerde çok ciddi bir protestoya sahne oldu KTFF. Kimseye bir şey demedim, gücüme de gitmedi. Ne gücüme gitti? 11 yıldır başkanlık yapan bir abine sosyal medyada çıkıp terbiyesiz, ahlaksız dedin. Futbolu oynatmayan esas kişiler koltuklara yapışmış oturuyor. Birçok kişi de bu terbiyesizliğe, ahlaksızlığa farkında olarak ses çıkarmıyor ifadelerini kullandın.

Bir buçuk aydır bütün ekibinizle bana Facebook’ta bana sövdünüz, cevap vermedim. Arkadaşları KTFF’nin tanınmışlığını sorgularlar. Onu da bilmezler. KTFF tanınmışlık derdi yoktur. Herkes tanır. Tanımayan yoktur. FIFA’ya gittiğimde, başkanlar oturduğunda benim önümde KTFF başkanı yazardı. Madem bu KTFF tanınmazdı, ne işimiz vardı da adanın kuzeyini temsilen gidip imza attık? Buradaki sorun siyasi konjektürden dolayı maç yapamama, spor yapamama, futbol oynayamama. Bunu karıştırmayın. Bu yolda çok ciddi bedel ödedim. Altı ay polis korudu beni.

Ben kulüpçüyüm. Manifestom evet kulüpleri korurum, koruyacağım, ayakta dursunlar diye var gücümle çalışacağım. Futbol kulüpleri varsa KKTC gençliği vardır, yoksa yoktur.

Sertoğlu kullanılan 32 oyun 31’ini alarak yeniden başkan seçildi

Kapalı oylama ile kulüp başkanları oy pusulasını alarak oyunu kullandı. Genel kurula katılmayan Girne Halk Evi dışında diğer tüm delegeler oylarını kullandı. Yapılan oy sayımı sonucunda 32 oy 31’ini alan Hasan Sertoğlu, 4 yıl süre için yeniden KTFF başkanlığına seçildi. Tekin Birinci ise 1 oy aldı.

Sertoğlu’ndan Birinci’ye: Kulüplerin faydasına hareket ederse önünü açacağım

Seçilmesinin ardından kulüp başkanlarına yönelik bir konuşma yapan Hasan Sertoğlu, Tekin Birinci’ye çağrı yaptı. Kulüp başkanlarına teşekkür eden Sertoğlu, “Tek vücut olarak devam edeceğiz” derken Tekin Birinci’ye “Kıbrıs Türk futboluna hizmet etmek isteyen birine biz yok mu dedik? Bundan sonra kulüplerin faydasına hareket, görüşme yapmak isterse her zaman önünü açacağım. Bizim amacımı Kıbrıs Türk futbolunun gelişmesidir. Kulüplerin güçlü olmasıdır. Bu birlik, beraberlik bir kez daha çok büyük bir cevap olmuştur” şeklinde konuştu.

Genel kurul dilek ve temenniler gündem maddesi ile tamamlandı.