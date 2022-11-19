Serpin Onaybelgeseli duygulandırdı…

KÖDER ve Koopbank işbirliğiyle çok yönlü kişiliğiyle de bilinen Eczacı Serpin Onay Demirciler belgeseli gerçekleştirildi.

Kıbrıs Kadın Öyküleri Derneği (KÖDER), hayatımıza değer katan kadınların yaşam öykülerini derlemek, her birinden belgesel hazırlamak, yazıya dökerek kitaplaştırmak amacıyla başlattığı çalışmalar kapsamında bu kez de ülkemizin en tecrübeli eczacılarından birisi olan ve çok yönlü kişiliğiyle de tanınan Serpin Onay Demirciler’in belgeselini 18 Kasım Cuma akşamı toplumla buluşturdu. Koop Bankası sponsorluğunda çekilen belgeselin gösterimine Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi, KÖDER Başkanı Şenay Ekingen, Koopbank Merkez Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Şerife Kanan ve Genel Müdürü Kemal Ataman, Serpin Onay Demirciler ve aile bireyleri katılırken eczacılık camiasından kişiler ve yurttaşlar KoopBank Genel Müdürlük Konferans Salonu’nu doldurdu. Etkinikle çeşitli konuşmalar yer alırken Prof.Dr. Huriye Bilsel ve Prof.Dr. Ayhan Bilsel de birer sunum gerçekleştirdiler. Etkinlik film gösterimi ve belge ve plaket takdimi ile sona erdi.

Ekingen: “ İlk günkü heyecan ve kararlılıkla gurur duyduğumuz kadınlarımızın hikayelerini anlatmayı sürdürüyoruz”

KÖDER Başkanı Şenay Ekingen hayata değer katan kadınlarımızla ilgili belgesel projesinin, kadın öykülerinin kayıt altına alınması, geçmişin geleceğe taşınması, yeni kuşaklara ilham vermesi ve toplumsal hafızaya katkı koyması açısından büyük önem taşıdığını kaydederek her hikayede yaşadıkları sevinç ve heyecanın artarak devam ettiğini dile getirdi.

“Ekingen: “İlk olmanın bilinç ve sorumluluğuyla kalıcı eserler üretmeye devam edeceğiz”

Ekingen: “Çeşitli zorlukları göğüsleyerek ilkeli ve kararlı duruşlarıyla bizleri bugünlere getiren çok değerli kadınlarımızın birbirinden farklı hikayelerini bugüne ve geleceğe aktarma misyonumuzu gururla sürdürüyoruz. KÖDER olarak bu alanda bir ilk olmanın verdiği bilinç ve sorumlulukla çalışıyoruz. Zor bir çalışma süreci içerisindeyiz. İlk olduğumuz ve bunların arkadan gelecek yeni dernek ve kişilere ilham olacağı için zor, bilinmeyeni araştırdığımız için zor, elimizin nereye kadar uzanacağını bilemediğimiz ve bizler için de öğretici bir süreç olduğu için zor, bizden önce böylesi kapsamlı, uzun soluklu görsel-işitsel hafıza çalışmaları olmadığı için zor ama zorlukları sevgi,inanç,özveri ve istekle çalışarak güzelliklere dönüştürüyoruz. Bu çalışmalarımız halkın da ilgisi ile taçlanınca bizleri çok mutlu ediyor.”

Ekingen konuşmasını KÖDER’in 15. Belgeseli olarak yine çok değerli bir kadın olan eczacı Serpin Onay Demirciler belgeselini toplumla buluşturmanın gururunu yaşadıklarını söyleyerek sürdürdü ve bu yolculukta her zaman yanlarında olan ve belgesele de sponsor olan 63 yıllık köklü banka Koopbank’a, çekim ekibine, çekimlere katkı koyan tüm şahıslara ve gösterime gelen herkese teşekkür etti.

Kanan: “ Sosyal sorumluluk projelerine her zaman destek veriyoruz. KÖDER’le işbirliği yaparak ortaya bir belgesel daha çıkarmak bizi mutlu ediyor”

KoopBank Merkez Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Şerife Kanan toplumsal sorumlulukla hareket ederek toplum yararına sosyal sorumluluk projelerine maddi ve manevi destek verdiklerini söyleyerek başladığı konuşmasını geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden üç değerli ülke insanı adına üç ihtiyaçlı DAÜ öğrencisine burs imkanı sağladıklarını ifade ederek sürdürdü. Kanan: “KÖDER’in başlattığı bu proje şahsımı heyecanlandırıyor ve toplumsal olarak bizleri mutlu ediyor. Çok önemli bir görevi üstlenen KÖDER ailesi ile bir kez daha işbirliği yaparak Serpin Onay belgeseline sponsor olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. KÖDER’i bir kez daha tebrik eder herkese iyi seyirler dilerim.”

“Yılmadan,hayata bağlı kalarak zorlu mücadeleyi azim, kararlılık,yürek ,zeka ve akılla sürdürmesi eşine az bulunan bir adanmışlık örneğidir”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar aynı duygu ve düşüncelerle KÖDER ve Koopbank’a teşekkür ederek başladığı konuşmasına bu ülkenin varlığının kaynağı olan önemli ve değerli isimlerin bu şekilde kayıt altına alınması, gösterilmesi ve yayılmasının çok önemli bir çalışma olduğunun altını çizerek devam etti. Tatar: “ Serpin-Fadıl Onay Demirciler ailesinin acılarla sevinçlerle, mücadelelerle dolu geçmişini bilen birisi olarak Serpil hanımın yılmadan, hayata bağlı kalarak bu zorlu mücadeleyi azim, kararlılık, yürek ,zeka ve akılla sürdürmesi eşine az bulunan bir adanmışlık örneğidir. Serpin hanım da Onay bey de bu ülke için çok değerli insanlardır. Demirciler ailesi de bu ülkeye çok değerli hizmetler yapmışlardır. Şahsınızda hepsine teşekkür ederim.”

Onay: “ KÖDER’e, Koopbank’a ve katkı koyan herkese çok teşekkürler.”

Serpin Onay ise hayata değer katan kadınlarla ilgili ülkeye değerli belgeseller, kitaplar armağan eden ve kültürel eserler üreten KÖDER’e, ekim ekibine, çekimlerde yer alarak katkı koyan ve sahnede konuşma yapan herkese ve sponsor Koopbank’a ailesi adına teşekkür ederek kendisiyle ilgili belgesel çekilmesinin kendisini gururlandırdığını da sözlerine ekledi.