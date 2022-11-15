“Serpin Onay  Belgeseli” 18 Kasım Cuma günü gösteriliyor

Kıbrıs Kadın Öyküleri Derneği (KÖDER) belgesel gösterimlerini ülkemizin eczacı kadınlarından çok yönlü kişiliğiyle de bilinen Serpin Onay Demirciler’in hayatını anlatan “Serpin Onay Belgeseli” ile sürdürüyor.

Geçmişin iş yaşamı,sosyal, kültürel, sanatsal ve ekonomik hayatında yer etmiş kadınlarımızın anılması, Kıbrıs Türk halkının tarihsel yapısının belgelenmesi, günümüze ve geleceğe aktarılması amacıyla faaliyetlerini sürdüren KÖDER bu kez de hayatımıza değer katan ülkemizin önemli eczacılarından Serpin Onay‘ın belgeselini toplumla buluşturuyor.

Koopbank Sponsorluğunda çekilen belgesel 18 Kasım 2022,Cuma günü saat 17:30’da Koopbank Genel Müdürlük Konferans Salonu’nda gösterilecek. Belgesel gösterimi halka açık olup giriş ücretsizdir.