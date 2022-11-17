Gazeteci-Yazar Serkan Soyalan’ın yeni kitabı “Coğrafya Kemal” yayımlandı.

Dehan Yayınları’ndan yayımlanan ve Günbey Tavuk Çiftliği’nin katkılarıyla okuyucusuyla buluşan “Coğrafya Kemal”, Soyalan’ın daha önce birçok tiyatro ekibi tarafından sahnelenen iki perdelik tiyatro oyunun kitabı olarak çıktı.

Kapak tasarımı ve sayfa düzenlemesini Cemal İnce’nin yaptığı kitap, tüm kitapçılarda satışa sunuldu.