Şerife Soybir için ‘Acil’ kan aranıyor
Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi devam eden ve ameliyat olacak olan Şerife Soybir için acil O RH Pozitif kana ihtiyaç var
A+A-
Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi devam eden ve ameliyat olacak olan Şerife Soybir için acil O RH Pozitif kana ihtiyaç olduğu duyuruldu.
Soybir’in yakınları kan vermek isteyenlerin acil olarak 0533 8649182 numaralı telefona ulaşmalarını rica etti.
Bu haber toplam 217 defa okunmuştur
Etiketler : ACİL KAN