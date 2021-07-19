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Şerife Soybir için ‘Acil’ kan aranıyor

Şerife Soybir için ‘Acil’ kan aranıyor

Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi devam eden ve ameliyat olacak olan Şerife Soybir için acil O RH Pozitif kana ihtiyaç var

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Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi devam eden ve ameliyat olacak olan Şerife Soybir için acil O RH Pozitif kana ihtiyaç olduğu duyuruldu.

Soybir’in yakınları kan vermek isteyenlerin acil olarak 0533 8649182 numaralı telefona ulaşmalarını rica etti.

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