Şerife Soybir için ‘Acil’ kan aranıyor

Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi devam eden ve ameliyat olacak olan Şerife Soybir için acil O RH Pozitif kana ihtiyaç olduğu duyuruldu.

Soybir’in yakınları kan vermek isteyenlerin acil olarak 0533 8649182 numaralı telefona ulaşmalarını rica etti.