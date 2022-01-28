Seri kundaklama olayını “azmettiren” zanlı 1 ay daha tutuklu kalacak

Lefkoşa’da 2016 yılında gerçekleşen seri kundaklama olaylarıyla ilgili “azmettirici” olarak gösterilen, olaydan iki gün önce yurtdışına çıkış yapıp kaçak olan, 5 yıl Türkiye’de yaşadıktan sonra geçtiğimiz ay ülkeye dönüp yargılanmak üzere cezaevine gönderilen E.B., ilk tahkikat duruşması için mahkemeye çıkarıldı.

Yargıç Hazal Hacımulla’nın huzurunda görüşülen davada KKTC Başsavcılığı adına savcı Hasan Boşnak, ilk etap da King Oto Kundaklanması ile ilgili şikâyetçi olan Halil Kahraman’ın dosyasının yapılacağını belirtti. Savcı Boşnak, dosyada tanık olan İzzet Colayır’a ulaşılamadığını ve celp çıkarılmasını talep edip, duruşma için davanın ileri bir tarihe ertelenmesini talep etti. Zanlı E.B’nin avukatları Süleyman Dolmacı ve Betül Ciyaslıoğlu, itiraz etmedi. Yargıç Hazal Hacımulla, davanın ilk tahkikat duruşması yapılmak üzere 4 Şubat’a erteledi ve tanık İzzet Colayır’a celp çıkarılmasına emir verdi. Hacımulla, E.B. tutukluluğunun devamına emir verdi.

Olay nasıl olmuştu?

E.B.’nin azmettirmesiyle, 19.02.2016 tarihinde saat 00:35 raddelerinde Lefkoşa'da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı Halil Kahraman'ın sahibi ve işletmecisi olduğu ‘King Oto’ isimli iş yerine giden M.S. ve M.K.’nin iş yerine ait park halinde bulunan toplam değerleri 507,000 Stg olan 9 adet değeri yüksek araçlar üzerine yanıcı maddeyi döküp ateşe vermek sureti ile kasten ve kanunsuz olarak hasara uğratılmıştı. Aynı tarihte saat 00.50 raddelerinde Lefkoşa'da Atatürk Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Lefkoşa'da Ömer Arhun'un sahibi ve işletmecisi olduğu ‘Özmerhan Finans’ isimli iş yerine yine azmettirmesi ile giden E.B. ile suçun işlenmesinde imkan sağlayan ve yardımcı olan A.B., işyerine ait ana giriş kapısına sert bir cisim ile vurup kırdıktan sonra bina içerisine yanıcı madde döküp ateşe vererek yakmış ve işyerini 10 bin TL’lik maddi zarara uğratmıştı.

Yine aynı tarihte saat 00:35 raddelerinde Lefkoşa'da yine Ömer Arhun'un sahibi ve işletmecisi olduğu ‘Opel Plaza’ isimli iş yerine E.B.’nin azmettirmesi ile giden E.B. ve O.G. ile suçun işlenmesinde imkan sağlayan ve yardımcı olan A.B.’nin iş yerinde park halinde bulunan toplam değerleri 217,000 Stg olan 15 adet araç üzerine yanıcı maddeyi döküp ateşe vermişti. E.B., olay tarihinden önce olan 16 Şubat 2016 tarihinde Ercan Havalimanı’ndan çıkış yapıp, 13 Aralık 2021 tarihinde ise Ercan Havalimanı’ndan gelerek polise teslim olmuştu. Polis, E.B’nin “azmettirici” konumda olduğunu söyleyerek zanlının tutuklu kalmasını talep etmişti. Mahkeme, E.B’nin 1 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz kalmasına emir vermişti.