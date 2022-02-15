Seri kundaklama davası için ilk tahkikat duruşması yapıldı

Lefkoşa’da 2016 yılında seri kundaklama olaylarıyla ilgili “azmettirici” olarak gösterilen, olaydan iki gün önce yurtdışına çıkış yapıp kaçak durumuna düşerek, 5 yıl Türkiye’de yaşayan ve geçtiğimiz ay ülkeye dönüp yargılanmak üzere cezaevine gönderilen E.B., bugün ilk tahkikat duruşması için yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Yargıç Hazal Hacımulla’nın huzurunda görüşülen davada KKTC Başsavcılığı adına savcı Hasan Boşnak, üç tanık daha dinletti.

Tanıkların sorgulanmasının ardından tahkikat duruşması ertelendi.

Yargıç Hazal Hacımulla, davanın ilk tahkikat duruşmasına devam edilmek üzere 23 Şubat’a erteledi. Hacımulla, Enver Bahçeciler’in tutukluluğunun devamına emir verdi.

Olay nasıl olmuştu?

19 Şubat 2016 tarihinde saat 00:35 raddelerinde Lefkoşa'da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı Din Sitesi Karşısında Halil Kahraman'ın sahibi ve işletmecisi olduğu King Oto isimli iş yerine giden M.S ve M.K’nin konu iş yerine ait çinkodan mamul antrepo içerisinde park halinde bulunan toplam değerleri 507,000 stg olan 9 adet değeri yüksek araçlar üzerine yanıcı maddeyi döküp ateşe vermek sureti ile kasten ve kanunsuz olarak hasara uğratılmıştı. Aynı tarihte saat 00.50 raddelerinde Lefkoşa'da Atatürk Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Lefkoşa'da sakin Ömer Arhun'un sahibi ve işletmecisi olduğu Özmerhan Finans isimli iş yerine yine azmettirmesi ile giden E.B ve suçun işlenmesinde imkan sağlayan ve yardımcı olan A.B konu işyerine ait doğuya bakan camdan mamul ana giriş kapısına sert bir cisim ile kasten ve kanunsuz olarak vurup kırdıktan sonra bina içerisine yanıcı madde döküp ateşe vermek suretiyle yakarak 10,000 TL maddi zarar yaparak kasten yangın çıkarılmıştı. Yine aynı tarihte saat 00:35 raddelerinde Lefkoşa'da Gönyeli Çemberi yanında Ömer Arhun'un sahibi ve işletmecisi olduğu Opel Plaza isimli iş yerine E.B’nin azmettirmesi ile giden E.B ve O.Ö ile suçun işlenmesinde imkan sağlayan ve yardımcı olan Adem Bağlars’ın konu iş yerinin kuzeye bakan kısmında satışa arz edilmek üzere antrepo içerisinde park halinde bulunan toplam değerleri 217,000 stg olan 15 adet araçlar üzerine yanıcı maddeyi döküp ateşe vermek sureti ile kasten ve kanunsuz olarak hasara uğratılmıştı. E.B, olay tarihinden önce olan 16.2.2016 tarihinde Ercan Havalimanı’ndan KKTC haricine çıkış yapıp, 13.12.2021 tarihinde ise Ercan Havalimanı’ndan gelerek polise teslim olmuştu.

Polis, E.B’nin azmettirici konumda olduğunu söyleyerek zanlının tutuklu kalmasını talep etmişti.