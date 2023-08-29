Şeref Alcan’ın ölüm sebebi, kalp ve böbrek yetmezliği...

Tuzla’daki evinde, cumartesi günü aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren 58 yaşındaki Şeref Alcan’a otopsi yapıldı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Alcan’ın ölüm sebebi “aterosklerotik ve hipertrofik kalp hastalığı, kronik böbrek yetmezliği, kalp krizi ve kalp yetmezliği” olarak tespit edildi.

Özağaç’ın kan ve doku örnekleri alındı

Öte yandan, pazar günü Alsancak’ta yüzme havuzunda rahatsızlanarak yaşamını yitiren 40 yaşındaki Fatih Özağaç’a da otopsi yapılarak, ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alındı. Özağaç’ın ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belli olacak.